Stig Broeckx verlegt opnieuw zijn grenzen in 'Bargoens': "Kijk eens, hij kan fietsen"

19 maart 2019

Nog geen twee weken na zijn prestatie in de RevaRun, waarbij hij voor het eerst sinds zijn ongeval 4 kilometer stapte, verlegt Stig vanavond opnieuw zijn grenzen. Zijn grote wens om terug te fietsen komt uit in 'Bargoens'.

Toen Stig Broeckx bijna drie jaar geleden in coma belandde na een harde val tijdens een wielerwedstrijd, gaven de dokters hem maar weinig hoop. “Ze dachten dat hij als een plant zou leven”, vertelde zijn moeder. Maar dat was buiten de strijdvaardigheid van de wielrenner gerekend: in ‘Bargoens’ zien we hem iedere week keihard werken aan zijn revalidatie.