Stig Broeckx geeft een prachtige speech: “Ongelooflijk dat ik nog leef” TK

03 april 2019

08u39 62 TV Gisterenavond gaf Stig Broeckx in ‘Bargoens’ een speech in Luik, waar zijn medische case met vele bewondering en interesse gevolgd wordt. De renner, die in 2016 zwaar ten val kwam en in coma belandde, bedankte iedereen die hem de afgelopen jaren geholpen heeft. In het Frans dan nog.

De vader van Stig blikte ook terug op de periode waarin Stig in coma lag. Er was erg weinig hersenactiviteit en de dokters hadden weinig tot geen hoop meer. Zijn moeder verloor nooit de hoop, maar zijn vader geeft grif toe dat hij zijn twijfels had. “Ik dacht echt dat ze de realiteit niet wou zien.”