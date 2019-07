Stig Broeckx bezoekt vandaag samen met Eric Goens de tour: “Stig heeft de koers altijd weggeduwd. Tot nu" Mark Coenegracht

18 juli 2019

00u00 0 TV Voor het eerst sinds zijn vreselijke ongeval in mei 2016, waarbij hij in een diepe coma belandde, bezoekt Stig Broeckx (29) de Tour de France. Dat doet de ex-wielrenner samen met tv-maker Eric Goens. Vanavond zijn ze te gast in 'Vive le vélo'. Zijn vriendin Tilly is er niet meer bij. Hun relatie overleefde de moeilijke periode niet.

Stig Broeckx stapte gisteren op het vliegtuig richting Toulouse met Eric Goens. 's Avonds bezocht hij het rennershotel van Soudal-Lotto, de ploeg waarvoor hij koerste toen op 28 mei 2016 het noodlot toesloeg. Tijdens de Ardennenrit in de Baloise Tour haken twee motoren in elkaar, waarna ze in het peloton worden gekatapulteerd. Achttien renners crashen, Broeckx blijft levenloos liggen. De dan 26-jarige wielrenner heeft een zwaar hoofdletsel, krijgt twee hersenbloedingen en sukkelt in een diepe coma. De dokters voorspellen hem al snel een vegetatief bestaan. Een half jaar later reageert Stig evenwel op prikkels. Wat volgt, is een trage, maar onwaarschijnlijke terugkeer naar een gewoon leven. Dankzij een intensieve revalidatie, die nog steeds loopt, kan de onfortuinlijke wielrenner intussen weer lopen, fietsen en praten.

Intense, moeilijke dag

Vandaag laat hij zich voor het eerst sinds het ongeval opnieuw onderdompelen in het bruisende Tour-circus. Stig gaat aan de start van rit 12, van Toulouse naar Bagnères-de-Bigorre, de sfeer opsnuiven. Hij gaat nog eens langs bij de Lotto-ploeg, maar ook bij André Greipel, zijn ploeggenoot van toen. Nadien reist het gezelschap door naar Bonnemazon. Daar heeft Karl Vannieuwkerke zijn 'Vive le vélo'-tafel neergepoot en zijn Stig en Goens de praatgasten, naast analist Sven Nys.

"Het wordt een enorm intense, maar wellicht ook moeilijke dag. De heroïek zal eraf druipen", blikt Goens vooruit. De reportagemaker is niet toevallig mee. Hij volgde ruim een jaar lang de revalidatie van Stig voor het Eén-programma 'Bargoens'. Maar ook nadien is hij de ex-wielrenner blijven volgen, voor een film over zijn terugkeer naar het gewone, alledaagse leven. "Die film komt volgend jaar, net voor de Ronde van Vlaanderen, in de zalen. Zijn hernieuwde kennismaking met de wielerwereld zal er een belangrijk onderdeel van zijn", zegt Goens.

Volmondig 'ja'

"Stig heeft de koers altijd weggeduwd. Er was ook relatief weinig contact met zijn oud-collega's. Begrijpelijk. Voor Stig is er nog altijd de confrontatie met zijn verleden, en voor de wielrenners van vandaag is er de pure schrik om onder ogen te zien wat ook hen kan overkomen. Ik was dan ook heel verrast dat hij met een volmondige 'ja' antwoordde toen ik hem een paar maanden geleden vroeg of hij een bezoekje aan de Tour zou zien zitten. Nu is het zover. Dit is de officiële 'terugkeer' van Stig in het peloton. Hij durft nu de confrontatie aan te gaan. Dat hij nadien ook naar 'Vive le vélo' gaat, geeft alles een extra dimensie. Stig heeft heel lang alles afgehouden, omdat hij vond dat zijn spraak onvoldoende was. Nu is hij er klaar voor, vindt hij zelf."

'Vive le vélo' Eén 21.15 uur