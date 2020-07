Stievie verdwijnt in september SVM

22 juli 2020

16u04

Bron: Belga 0 TV DPG Media trekt definitief de stekker uit de tv-app Stievie. Op 1 september worden de activiteiten van het online videoplatform stopgezet.

Stievie werd oorspronkelijk in 2013 al gelanceerd als een betalende tv-app waarin tien Vlaamse zenders werden aangeboden. Na twee jaar werd de dienst echter uit de app-stores gehaald en lanceerde Medialaan Stievie Free, waarin enkel zenders uit de eigen portefeuille gratis te bekijken waren.

In augustus 2017 blies Medialaan de app nieuw leven in door Stievie Premium te lanceren voor 9,99 euro per maand. Naast de zenders van Medialaan waren ook elf andere kanalen van onder meer VRT, SBS, Discovery en FOX inbegrepen. De in totaal achttien zenders zijn via de app zowel live als uitgesteld te bekijken.

Maar op 1 september trekt DPG Media definitief de stekker uit de app. In april vorig jaar werd al de gratis streamindienst VTM GO gelanceerd, dat programma's van alle DPG Media-zenders bevat. "We richten onze pijlen nu op de doorontwikkeling van VTM GO en het nieuwe betalende streamingplatform dat we samen met Telenet later dit jaar zullen lanceren", zegt directeur Calogero Macaluso.

Abonnees van Stievie Premium wijst DPG Media vanaf september door naar APP TV. Dat platform lanceerde TV Vlaanderen vorige maand en biedt afhankelijk van het pakket 34 tot 67 Belgische en internationale zenders aan vanaf 9,95 euro per maand.