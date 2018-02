Stiekeme aanrakingen, achterklap en een douchescène: de eerste dubbelaflevering van 'Temptation Island' in 'vogel'vlucht Evelien Delgouffe

01 februari 2018

22u25 150 TV Twee Nederlandse en twee Belgische koppels zijn weer de ultieme relatietest aangegaan in een kraaknieuw seizoen van 'Temptation Island'. Fans van 'guilty pleasure TV' zitten weer gebeiteld voor de komende weken. De eerste aflevering van vanavond was meteen een dubbele. En ging er hier en daar al dubbel en dik over. Een overzicht!

We gaan er niet te veel doekjes om winden, dat doen de vrijgezellen evenmin. Acht ingeoliede verleidsters en evenveel verleiders stonden gisteren weer te blinken op een exotisch strand om 4 koppels vakkundig uit elkaar te rukken.

Koppels die al min of meer uit elkaar hingen, zo bleek in de eerste minuten van de uitzending.

De feiten:

- 3 van de 4 mannen reden eerder al een scheve schaats

- alle koppels gingen hierdoor al eens kort uit elkaar

De teneur bij de koppelvrouwen was dan ook dezelfde: "Het is alles of niets."

Een kleine introductie

Daniëlle (20) en Mezdi (20) uit Groningen

- 2 jaar samen

- Zij: extern incasso manager ; Hij: autodealer

- Reden deelname? Ontrouw en gekibbel

Mezdi: "We hebben regelmatig discussies, ruzies, irritaties. Omdat ik me minder geneigd voel om rekening te houden met haar, dan zoen ik met een andere meis, of nog een stapje verder..."

Toch blijft de autofreak Daniëlle een klasbak vinden:

Megan (18) & Kevin (22) uit Oostende

- 1 jaar en 2 maanden samen

- Zij: naïeve huismus; Hij: nachtbrakend party animal

- Reden deelname? Kevin bedroog Megan al 5 keer. Dat is een stevig gemiddelde van 1 keer om de 2,8 maanden.

Zijn verwoede pogingen ten spijt, blijft Megan hem vergeven:

Jeremy (23) & Vanessa (23) uit Schiedam

- 6 jaar samen

- Zij: keurige rechtenstudente ; Hij: flirtgrage havenoperator

- Reden deelname? Jeremy wilt bewijzen dat hij de verleiding kan weerstaan nadat hij intieme berichtjes stuurde naar andere vrouwen

TAKE 2:

En last but not least:

Deborah (25) & Tim (30) uit Aalst

- 4 jaar samen

- Zij: verkoopster; Hij: plaatser spanplafonds

- Reden deelname? Testen of ze klaar zijn voor de volgende stap: trouwen en (hun beide hersenhelften) samensmelten tot één sterk blok

Op naar het oord van verderf!

Alwaar de koppels met elkaar kennismaken en nog even de spelregels overlopen...

Al zijn alle koppels het er unaniem over eens. Het grootste taboe is ....

En meer specifiek ....

Tenzij het professioneel blijft, vindt Mezdi:

Megan is iets consequenter, helaas had iemand van de crew per ongeluk op Kevin z'n uit-knop gedrukt en ging cruciale informatie verloren.

Waarop presentatoren Annelien Coorevits en Rick Brandsteder dan maar snel de vrouwelijke verleidsters lieten aanrukken....

En ook Kevin terug klaarwakker was:

En hij niet alleen:

Mezdi daarentegen was niet onder de indruk toen de eerste vrijgezel haar fijne vleeswaren kwam etaleren:

Een herkenbaar landschap, Mezdi?

Tim was evenmin onder de indruk:

Ook al deden de mannen hun uiterste best om hun been stijf (...) te houden, moesten ze elk al meteen één vrijgezelle dame uitkiezen om diezelfde avond mee op date te gaan... Inclusief overnachting. Hun karakter werd al een eerste keer danig op de proef gesteld.

- Jeremy koos voor pescotariër Inge, die naar eigen zeggen altijd wel een 'hengeltje' uit heeft liggen.

- Vleeseter Tim koos voor een verrukkelijk zwaantje, euh, de verleidelijke Zwanetta...

- Schuinsmarcheerder Kevin koos -om evidente redenen- voor de wulpse Cherish:

En Mezdi tekende zijn doodvonnis door voor de zwoele Laetitia te kiezen. Die ongetwijfeld indruk maakte met haar natuurlijke 'voorbumper'.

In tussentijd werden de koppeldames op een boot richting resort gezet, waar zij voor het eerst oog in oog kwamen te staan met de vrijgezelle mannen:

Rustig Vanessa... Daar heb je nog twee weken de tijd voor.

Daniëlle wist met haar 'achterbumper' meteen de aandacht van het achtkoppig kransje vrijgezellen te trekken.

Al werd dat territorium meteen met grote rode markeerstift afgebakend door Fabrizio, een gespierde tattoo artist met stroperig Limburgs accent.

Daniëlle: "In het begin dacht ik van Fabrizio dat hij een macho was. Maar als je met hem praat, merk je ook dat hij een lieve jongen is en dat hij naar mijn gevoel geen slechte bedoelingen heeft."

Van slechte bedoelingen geen sprake, Daniëlle!

Aan de andere kant van het eiland liet haar partner Mezdi geen ruimte voor verleiding en weigerde hij het nog maar één druppel alcohol aan te raken.

Die goede voornemens werden nog geen uur later doorgespoeld met een hele fles champagne, nadat de ICT-medewerkers van Temptation Island succesvol Mezdi's reset-knop hadden gevonden.

Pfieuw! Da's beter!

Uiteindelijk deelde geen één van de mannen een bed met de verleidsters. Stuk voor stuk maakten ze hun slaapplek braafjes op op de sofa en ging Tim, die zijn vriendin Deborah na Temptation ten huwelijk wilt vragen, zelfs buiten op het terras slapen.

*GEEUW!*

Eén koppel bezorgde ons gelukkig wel wat animo. Meer bepaald Daniëlle en Mezdi. Terwijl Daniëlle urenlang in het zwembad op enkele millimeters van Fabrizio dobberde...

... besloot Mezdi katjes te knijpen in het donker.

Wat er precies gebeurd is, daar lichtte vrijgezel Laetitia ons the morning after maar al te graag over in:

Le nouveau Marvin est arrivé???

Daniëlle rook onraad. Aan het eind van de eerste avond raakte ze overmand door emoties en zonderde ze zich even af om stoom af te blazen.

Te veel spanning op de achterbumper, Daniëlle?

Dag 2 op het eiland: de vrijgezellenparade!

'Le moment suprême' -in afwachting van het eerste kampvuur dan toch- is ongetwijfeld de vrijgezellenparade. Daarbij kwamen de vrijgezellen zich traditiegetrouw voorstellen aan de concurrerende koppelhelften. De verleiders bezochten het mannen-resort en de verleidsters op hun beurt het vrouwen-resort.

Maar alles begon bij een goede voorbereiding:

En zo dachten de vrijgezelle dames er ook over.

Een, euh, split?

Als je extensions maar goed zitten...

En dat kon gezegd worden van de verleidsters. Nietwaar Deborah?

Deborah: "Ik zag die vrijgezelle dames en ...

Oh Cherso?

En wat dachten jullie Daniëlle en Vanessa?

Mij leken ze nochtans aardig...

Althans vergeleken met de oververhitte gemoederen en genitaliën op het mannen-resort. Waar het bijna tot een confrontatie kwam.... Of niet, Tim?

0,01? Als in bijzonder vreedzaam, dus?

Al van bij de eerste kennismaking viel er verbale agressie te bespeuren. Zo kwam Kevin (te herkennen aan zijn witte badmeestersloefen) oog in oog te staan met de knappe motorcrosser Joshua. Een blauwogige posterboy die helemaal gewonnen is voor de 18-jarige Megan.

Joshua: "Ik ga er niet te veel woordjes aan vuil maken, je ziet zelf ook wat je ziet", aldus de pretty boy.

1-0 voor de koppelmannen. Maar Joshua geeft niet op:

De volgende in rij: trouwgrage Tim. Vrijgezel Gino probeerde hem te imponeren maar kreeg lik op stuk.

Met een vinnige comeback maakte Tim er al snel 2-0 van.

Mezdi had het iets moeilijker toen hij oog in oog kwam te staan met de zelfverzekerde Fabrizio die hij informeel begroette met 'Kleurplaat'. Rick Brandsteder kwam iets dichterbij om indien nodig in te grijpen.

Tot slot was het Jeremy's beurt en ging het hek helemaal van de dam. De vrijgezel die daarvoor verantwoordelijk was? ... Euhm, we laten hem zichzelf even kort voorstellen:

Terwijl de mannen toch wat voor hun relatie begonnen te vrezen, gingen er bij de vrouwelijke koppelhelften ook alarmsignalen af. Zo moesten ze vernemen dat de mannen de dag voordien meteen al een date met overnachting hadden gehad.

Vooral Daniëlle had wat te vrezen. Daar liet vrijgezel Laetitia geen twijfel over bestaan:

Haar woorden misten echter doel:

Veel tijd tot overpeinzen was er niet. De avond viel en er moest alweer gedronken en gesocialeerd worden:

In het mannen-resort moesten vooral de emoties doorgespoeld worden.

Goed nieuws voor Kevin, dus:

Maar: is de drank eenmaal in de man, dan de wijsheid ontegensprekelijk in de kan. Hoe kunnen we anders verklaren dat Kevin zijn vriendin volledig begon af te kraken en zo één van haar belangrijkste regels verbrak?

Kevin: "Megan is een lieve maar ze is naïef." Waarop hij verder in het Oostends begon te wauwelen. "De kaas loopt uit haar oren. Ik heb haar doodgraag. Ze is een crème van een vrouw maar ze is koekerond."

Nee we verstaan je niet, Kevin. Gelukkig was er rondborstige vrijgezel Yana, eveneens afkomstig uit Oostende, om te vertalen.

Je vriendin harder kwetsen kan niet? Guess again. Kevin was dan wel hard met woorden. Mezdi het hardst met daden. Hij onttrok zich samen met Laetitia van het oog van de camera's. Althans dat dacht hij...

Laetitia schrok er zelf van hoe makkelijk ze Mezdi kon verleiden: "Hij streelde me aan de binnenkant van mijn been en ik likte aan zijn oor."

Gelukkig zijn het niet allemaal overspelige honden:

Tim had wel een hele speciale manier bedacht om het vrijgezelle vrouwvolk uit zijn buurt te houden. Zo kleefde hij papiertjes op zijn venster die de boodschap vormden: 'No girls allowed except Deborah Leemans' en liet hij zelfs een kussen zien waar hij een T-shirt van haar over had getrokken. Daarna ging hij zijn hart luchten in het hutje, de nieuwste uitvinding van 'Temptation Island' waarbij de koppelhelften als het ware te biecht kunnen gaan zonder dat deze beelden ooit op het kampvuur vertoond worden.

Zo, nu ben je helemaal mee en weet je alles wat je moet weten om morgen te socialeren aan het koffieapparaat.

Zieligste Vrijgezel

Eindigen doen we met de categorie 'Zieligste Vrijgezel'. Die eer gaat deze week naar bouwvakker Tijs en zijn belabberde versieringspogingen. Benieuwd of het hem de volgende weken lukt om "zo veel mogelijk met de dames naar bed te gaan."

Ajuus!

