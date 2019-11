Stewardess Nidhi ontmoet haar redder van de aanslagen in Zaventem in levende lijve dankzij ‘Make Belgium Great Again’ Redactie

24 november 2019

21u25 3 TV Een tijd geleden lanceerden Frances Lefebure en Faroek Özgünes live op tv een grote zoektocht in Vlaanderen en daarbuiten voor ‘Make Belgium Great Again’. Zij wilden Nidhi Chaphekar helpen, de Indische stewardess die 3 jaar geleden onbedoeld hét gezicht werd van de aanslagen in Zaventem. Nidhi was al een tijd op zoek naar nog één iemand die haar geholpen had na de ontploffing. ‘Make Belgium Great Again’ vond hem. Nadat ze al via het internet in contact kwamen, liet Frances Luc en Nidhi elkaar ook echt ontmoeten.

Na de oproep kreeg het team honderden tips binnen. Er waren een vijftal serieuze pistes die volledig uitgespit en onderzocht zijn, ook samen met Nidhi. Luc uit Zoutleeuw was die dag aanwezig in Zaventem voor zijn werk bij Securitas. Er was initieel twijfel bij het team, omdat de gelijkenissen tussen deze man en de robotfoto niet echt groot zijn. Enkel de sprekende blauwe ogen vallen op. De reactie van Nidhi sprak echter boekdelen. Ook lopen veel details van hun verhaal gelijk. Hij was effectief aan het werk in de vooruitgeschoven medische post en de details van het uniform kloppen perfect. Bovendien tekenen Nidhi en Luc op quasi dezelfde manier uit wie waar lag op de plek waar zij zich bevonden.

“Ik was inderdaad op die plaats in de luchthaven”, zegt Luc. “Ik herinner mij dat er een gewonde dame lag, maar mijn focus ging vooral uit naar een kleine jongen die vlakbij lag. Ik ben zelf een paar jaar geleden een dochtertje verloren door een verkeersongeluk en ik wilde er alles aan doen om dit kereltje er door te krijgen.” Luc geeft aan dat hij niets speciaals gedaan heeft: “Voor mij voelt het alsof ik gewoon mijn werk deed. Er waren zoveel andere mensen die nog veel meer gedaan hebben. Uiteraard doet het me plezier dat ik een verschil heb kunnen maken voor Nidhi. Maar ik denk dat we dit verhaal vooral moeten opdragen aan alle hulpverleners, professioneel of vrijwilliger, die daar op dat moment boven zichzelf uitgestegen zijn. Zoveel mensen hebben die dag zichzelf op de tweede plaats gezet en zijn tot het uiterste gegaan om voor anderen te zorgen.” Nidhi is Frances en het hele team enorm dankbaar, zij kan dit hoofdstuk nog verder afsluiten. Zeker nu ze Luc ook in levende lijve kon omarmen. “Ik ga huilen.”