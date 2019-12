Steven Van Herreweghe onthult: IBE en Clouseau treden op tijdens de MIA’s KD

17 december 2019

17u35

Bron: VRT 0 TV De artiesten die zullen optreden tijdens de dertiende editie van de Music Industry Awards zijn bekend. Presentator Steven Van Herreweghe onthulde dit dinsdag bij Studio Brussel. Balthazar, Arno, Clouseau en IBE zullen de MIA’s opfleuren met hun muziek.

De liveshow gaat op donderdag 6 februari door in Paleis 12. Alle aangekondigde artiesten zijn ook genomineerd voor een MIA. Balthazar heeft zes nominaties op zak. Hun drie vorige platen werden stuk voor stuk bekroond met een MIA voor beste album. Ook deze keer zijn ze genomineerd in die categorie. Clouseau heeft drie nominaties op zak. In de categorieën ‘Pop’ en ‘Nederlandstalig’ nemen de gebroeders Wauters het op tegen Niels Destadsbader, de grote winnaar van vorig jaar.

IBE, winnaar van The Voice van Vlaanderen, heeft voor het eerst een nominatie te pakken, in de categorie ‘Doorbraak’. Arno is al zeker van zijn MIA. Hij mag tijdens de liveshow de Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen. Tickets voor de awardshow, die live te volgen is op Eén, zijn te koop via mias.be of paleis12.com.