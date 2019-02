Steven Van Herreweghe is terug met ‘Van Algemeen Nut’: “Ik kan meer dan archiefprogramma’s presenteren” WN

14 februari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 TV “Ik denk dat ik al bewezen heb dat ik méér kan dan archiefprogramma’s presenteren”, pareert Steven Van Herreweghe (41) in Dag Allemaal de kritiek van ex-Woestijnvis-collega Martin Heylen. Al start deze week wel de tweede reeks van ‘Van Algemeen Nut’ op Eén, waarin Steven grasduint in... jawel, het archief. “We hebben weer urenlang naar ‘Klein klein kleutertje’ zitten kijken”, lacht hij.

“Mensen zeggen mij soms: ‘Gij hebt toch een geweldig beroep, de hele dag tv kijken.’ Awel ja, binge­watchen is plezant, maar niet als het om pakweg lessen wiskunde of opvoeding gaat. Die dingen zijn vaak kurkdroog, en het enige waardoor ze grappig worden, is omdat ze van zo lang geleden zijn.”

Geef eens een voorbeeld?

In een aflevering van ‘Klein klein kleutertje’ gaat Tante Terry zaliger met enkele kinderen vuilnis rapen op de Kalmthoutse Heide. Ze rapen de rotzooi op, gooien alles in een put die ze hebben gegraven, en bedekken die met aarde. Als je dat ziet, begrijp je waar het onderweg is misgegaan. (lacht) Da’s een leuk fragment, maar om zoiets te vinden moeten wij wel urenlang - en vaak tevergeefs - naar ‘Klein klein kleutertje’ kijken.

Gelukkig is er genoeg archief voorhanden, toch?

We hebben vorig jaar eens berekend dat er zo’n 82.000 uur beeldmateriaal bestaat, waarvan ik intussen zo’n vier procent heb gezien. Gelukkig zijn de meeste beelden gedigitaliseerd, en met een zoekmachine kan je sommige zaken snel terugvinden. Alleen kan je niet zomaar ‘grappig fragment’ intikken. Soms bots je ook op iets heel anders dan wat je zocht. We hebben bijvoorbeeld een interview van Erik Van Looy met Warren Beatty (Amerikaanse acteur en regisseur, nvdr) teruggevonden dat helemaal fout loopt, maar dat staat zo natuurlijk niet omschreven in de database.

Met ‘Van Algemeen Nut’ keerde je door de grote poort terug naar de VRT. Hoe reageerden jouw ex-collega’s bij Woestijnvis?

Heel goed, een aantal van hen zijn zelfs naar de opnamen komen kijken. Ik heb 16 jaar voor Woestijnvis gewerkt, het is logisch dat er dan vriendschappen ontstaan. ’t Is hartverwarmend dat zij mij dit succes gunnen.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN