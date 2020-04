Steven Van Herreweghe haalt vergeten tv-schatten onder het stof vandaan in nieuw programma LOV

16 april 2020

23u10

Oude succesreeksen zoals 'Kapitein Zeppos' en 'Het Peulengaleis' worden tegenwoordig massaal herbekeken op VRT NU. De Vlaming is meer dan ooit op zoek naar nostalgische tv-schatten, en daar speelt presentator Steven Van Herreweghe handig op in. Vanaf vrijdag duikt hij in de nieuwe online reeks 'Echt iets voor u' in de archieven van de openbare omroep.

In ‘Echt iets voor u’ nodigt Steven Van Herreweghe telkens een bekende gast uit voor een videogesprek. Als leidraad voor dat gesprek selecteert Steven een aantal fragmenten uit het rijke VRT-archief, waarvan hij vermoedt dat ze echt iets voor die gast zijn. Samen duiken ze zo in een grappige, verrassende of ontroerende nostalgietrip. De eerste gasten die aan bod komen zijn Dieter Coppens en Siska Schoeters.

Op vrijdagavond gaat Steven ook live voor ‘Echt iets voor u: videoparty’. Dan nodigt hij drie bekende gasten uit om live op Facebook samen te kijken naar een volledige aflevering van een legendarisch programma uit het VRT-archief. Welk programma dat is, is zowel voor de gasten als de kijkers een verrassing. In de eerste ‘Echt iets voor u: videoparty’ ontvangt Steven Nora Gharib, Sven de Leijer en Aster Nzeyimana. Beide programma’s worden volledig vanop afstand opgenomen en uitgezonden.

‘Echt iets voor u’ is vanaf maandag 20 april op VRTNU te bekijken. De videoparty is elke vrijdagavond om 21u live te bekijken op de Facebookpagina van Eén en te herbekijken op VRTNU.



