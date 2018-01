Steven Van Herreweghe bant Tom Cruise van het scherm MC

Slecht nieuws voor de fans van Tom Cruise. Steven Van Herreweghe bant de geplande 'Mission: Impossible'-film zaterdagavond van het scherm. Waarom? Daarvoor moeten we 45 jaar terug in de tijd.

In zijn nieuwe programma nodigt Steven Van Herreweghe 'Van Algemeen Nut' enkele bekende en minder bekende mensen uit. Eén ding hebben ze met elkaar gemeen: allemaal zijn ze ooit op televisie geweest. Samen met hen zoomt Steven elke week even dieper in op hun televisiemoment.

"Met een moord naar bed"

Vanavond is de kleurrijke Robert Vantorre te gast. De nu hoogbejaarde vloerder spuwde in 1973 op tv zijn gal over het aanbod van de toenmalige BRT. Onder meer de politiereeks 'Mannix' moest eraan geloven. "Da's iedere zaterdagavond dat ze ons met een moord naar bed sturen", aldus Robert in 1973. "Kunnen ze op zaterdag geen kluchtig programma tonen? Je komt thuis na een dag hard werken, en wat krijg je als dessert? Een moord."

Van Herreweghe wil het goed maken met Robert. En omdat er in ‘Mission: Impossible’ welgeteld 38 moorden gebeuren, grijpt hij in. Hij verandert de zaterdagavondfilm in ‘Finding Neverland’, een Amerikaanse biografische dramafilm gebaseerd op het toneelstuk 'The Man Who Was Peter Pan'.

De VRT heeft de programma-aanpassing bevestigd.