Steven probeert het 23 jaar na zijn eerste deelname aan 'Blind Date' nog eens

06 maart 2019

Steven De Maeijer is na 23 jaar zijn geloof in de liefde nog niet verloren, ook al probeerde hij in het verleden al een keer een partner te vinden via 'Blind Date', vanavond probeert hij het met frisse moed opnieuw.

Toen was hij 24, vandaag is hij er 48. Tijd om nog een poging te wagen. Steven deed mee aan het eerste seizoen van het programma, maar dat was niet uit eigen beweging. ‘Ik had er eerst zelfs niet veel zin in”, legt hij uit. “Want ik had me niet zelf ingeschreven. Maar ik ben toch naar de preselecties gegaan. En ik was bij de gelukkigen. Van de opnames herinner ik me vooral de leuke babbel met presentatrice Ingeborg, in haar kleedkamer. Tijdens de uitzending zat ik naast twee andere mannen en werd ik uiteindelijk gekozen. Ik ben met die dame naar Rome geweest, heel gezellig, maar het is bij vriendschap gebleven.”

Deze keer schreef hij zich wél zelf in en hoopt hij op meer geluk.

‘Blind Date’, vanavond, woensdag om 21u15 op VTM.