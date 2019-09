Exclusief voor abonnees Steve Tielens draait de rollen om en draagt nu zelf zorg voor zijn assistente: “Ik kreeg medelijden met Monique” Redactie

Bron: Dag Allemaal 0 TV Charmezanger Steve Tielens (48) en zijn assistente Monique (75). Na hun passage in ‘The Show Must Go On’ kreeg zij het label ‘moderne slavin’ opgeplakt en hij dat van ‘ondankbare dictator’. Maar vandaag werpt Steve een ander licht op hun bijzondere band, die Monique straks met een tattoo laat vereeuwigen. Dat vertelt hij in een gesprek met Dag Allemaal.

“Monique, bind mijn veters eens. Monique, kuis die hondendrol op.” De directe manier waarop Steve Tielens zijn assistente Monique aanstuurde in ‘The Show Must Go On’, deed veel stof opwaaien in Vlaanderen. Net zoals de grenzeloze toewijding van Monique. Ze schonk Steve een muziekstudio, ging dichter bij hem wonen en kocht een busje, de ‘Stevomobiel’, waarmee ze hem overal naartoe reed.

Moeder en zoon

In ons blad vertelde Steve drie jaar geleden al dat híj Monique zou rondrijden zodra zij dat niet meer zou kunnen, en dat zolang ze leeft. Een belofte waarvan weinigen geloofden dat hij ze zou houden.

Maar schijn bedriegt soms. Wanneer we afspreken in Steves woonplaats Boom, komt het nog steeds onafscheidelijke duo aangereden in een nieuwe BMW X4 met, jawel, de zanger aan het stuur. Wanneer hij de deur voor Monique openhoudt, lijken de twee wel moeder en zoon.

“Jaja”, zegt hij, “de rollen zijn wel degelijk omgekeerd. Sinds enkele maanden rij ik overal naartoe met ons Monique. Vandaag breng ik haar naar de kapper, en daarna gaan we naar de supermarkt. Ik ga minstens één keer per week met haar inkopen doen, zodat ze die niet zelf hoeft te sleuren.”

