Steve Carell krijgt voor het eerst in zeven jaar hoofdrol in televisiereeks

23 oktober 2018

22u54

Bron: Variety 0 TV Steve Carell (56) heeft zijn eerste hoofdrol in een televisiereeks te pakken in zeven jaar. De acteur zal samen met Jennifer Aniston (49) en Reese Witherspoon (42) te zien zijn in een reeks voor Apple TV.

Steve Carell is in Amerika vooral bekend voor zijn rol in ‘The Office’. Nadat hij de reeks in 2011 verliet, zette hij volop in op filmrollen, zoals recent in ‘Beautiful Boy’ van de Vlaamse regisseur Felix Van Groeningen. Nu keert hij terug naar het kleine scherm als Mitch Kessler, de presentator van een Amerikaanse ochtendshow.

De serie, die voorlopig nog geen titel heeft, belicht het leven van mensen die achter de schermen werken bij de televisie. De opnames beginnen eind oktober. Wanneer de reeks op het scherm verwacht mag worden, is nog niet geweten.