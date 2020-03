Sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin jureren in nieuw kookprogramma: “Het is simpel: het moet lekker zijn” DBJ

03 maart 2020

'Mijn keuken, mijn restaurant' lijkt gebaseerd op de succesrecepten van 'Komen eten', 'Mijn pop-uprestaurant' en de 'De beste hobbykok van Vlaanderen'. In het programma, deels geïnspireerd door het Australische format 'My Kitchen Rules', strijden tien hobbykokduo's voor een geldprijs van 50.000 euro, die ze kunnen verdienen in twee fases. Allereerst moeten ze zich bewijzen als hobbykok, vervolgens stoten de beste chefs door naar een tweede fase waarin ze een tijdelijk restaurant openen.

'Mijn keuken, mijn restaurant' lijkt gebaseerd op de succesrecepten van 'Komen eten', 'Mijn pop-uprestaurant' en de 'De beste hobbykok van Vlaanderen'. In het programma, deels geïnspireerd door het Australische format 'My Kitchen Rules', strijden tien hobbykokduo's voor een geldprijs van 50.000 euro, die ze kunnen verdienen in twee fases. Allereerst moeten ze zich bewijzen als hobbykok, vervolgens stoten de beste chefs door naar een tweede fase waarin ze een tijdelijk restaurant openen.

Die eerste fase is ongetwijfeld de meest zenuwslopende. Daarin moeten de duo's namelijk hun concurrenten bij hen thuis uitnodigen voor een driegangenmenu naar keuze. Behoorlijk enerverend voor de meesten, maar als toemaatje schuiven ook sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin aan om hun gepeperde mening te geven.

Niemand ontmoedigen

Voor Herman is zijn rol als jurylid te herleiden tot de essentie. "Uiteindelijk is het simpel: het moet gewoon lekker zijn", zegt de chef. "Het is leuk als een bord perfect gedresseerd is, maar daar ben je niets mee als wat erop ligt niet smaakt. Toch proberen we nooit op een negatieve noot te eindigen, we geven opbouwende kritiek. Het kan niet de bedoeling zijn dat we, eenmaal het programma afgelopen is, mensen ontmoedigd hebben om in de keuken te gaan staan. Maar Marcelo en ik zijn over het algemeen vooral aangenaam verrast. Ik wist niet dat er nog zoveel goede hobbykoks rondlopen in Vlaanderen."

Na vier seizoenen in de jury van 'Mijn pop-uprestaurant' en drie in die van 'De Beste Hobbykok van Vlaanderen' schotelde zowat de helft van kokend Vlaanderen al een gerechten voor de neus van Herman. Maar dat ligt anders voor Marcelo Ballardin, voor hem is het zijn vuurdoop als jurylid. De Braziliaanse chef met Italiaanse roots werkte ooit onder Herman in diens restaurant Pure C, maar baat sinds een paar jaar ook zijn eigen sterrenzaak OAK uit in Gent.

Ballarin is gestoeld op de leest van zijn voormalige baas. "Ik ga streng zijn op de basics", zegt hij. "Als de kandidaten de essentie niet onder de knie hebben, hebben ze zelfs als hobbykoks geen plaats in het programma. Ik zal ook nooit liegen tegen hen. Als het niet goed is, zeg ik dat gewoon. Ik vind het belangrijk om die mensen achteraf nog recht in de ogen te kunnen kijken. Dat heb ik gemeen met de meer ervaren Sergio."

Zoals een huwelijk

Het duo dat Herman en Ballardin het eerst zullen beoordelen, zijn Dries (35) en Charlotte (33) uit het West-Vlaamse Dudzele. Dries werkt in het dagelijkse leven in de IT-sector, Charlotte is het gewend om gasten te ontvangen, want zij baat een eigen bed & breakfast uit. Ze zijn absolute perfectionisten en staan samen in de keuken, maar geven toe niet zo stressbestendig te zijn.

Het koppel geeft hun restaurant-voor-één-dag de naam 'Compromis' en daar moesten ze het niet echt ver voor zoeken. "Wij zijn twee totáál verschillende personen", klinkt het. En dat uit zich al bij de keuze van het bestek. "We hebben onze tafel heel simpel opgesplitst: de helft van de gasten krijgt het servies van Dries en de andere helft dat van mij. In ons huwelijk sluiten we ook veel compromissen. We proberen heel veel met elkaar te praten en altijd een compromis te zoeken zodat we alle twee gelukkig zijn."

'Mijn keuken mijn restaurant', dinsdag om 20.35 uur op VTM.