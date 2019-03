Sterrenchef Roger van Damme doet opmerkelijke bekentenis: “Ik heb drie jaar als dj gewerkt” TB

01 maart 2019

10u00

Bron: Primo 0 TV Roger van Damme (47) staat dagelijks in zijn sterrenrestaurant Het Gebaar en hij maakt kookprogramma’s voor Njam. Maar er was ooit een tijd waar de kok even genoeg had van het culinaire gedoe. Dat vertelt hij in Primo. “Ik ben nog dj geweest”, zegt hij.

“Bakker worden was echt mijn ding, maar ik ben wel even van mijn pad afgeweken”, lacht de chef in een interview met Primo. “Ik heb drie jaar als dj gewerkt in een danscafé in Sluis. Een geweldige tijd. Elke avond muziek draaien voor 300 à 400 mensen. Fijne momenten. Maar ik ben uiteindelijk toch weer het culinaire pad ingeslagen.”