Sterrenchef Bertolozzi vindt geen personeel meer: “Jeugd wil minder werken en meer uitgaan” MVO

16 september 2019

23u20 0 TV Chef David Bertolozzi sluit na 13 jaar zijn sterrenzaak ‘BERTO*’ in Waregem. Zijn zoektocht naar gedreven en bekwaam personeel werd te moeilijk.

Enerzijds te wijten aan de sterke daling bij het aantal inschrijvingen in de hotelscholen, anderzijds omdat de goeie leerlingen al gerekruteerd worden door de echte toprestaurants nog voor ze hun diploma hebben. Maar volgens David Bertolozzi is er nog een andere reden. Hij vertelt erover bij Danira in Vandaag: “De jeugd werkt minder, ze willen allemaal uitgaan.” Johannes Denis, docent aan de hotelschool Spermalie, treedt hem bij in ‘Vandaag’.