Sterke aflevering toont twee nieuwe favorieten voor de titel van ‘Slimste Mens’ Mark Coenegracht

07 november 2019

22u25 7 TV Radio1-presentatrice Sofie Lemaire wordt niet de opvolgster van Eén-presentator Bart Schols of MNM-stem Peter Van de Veire. Bij haar derde deelname moest ze de duimen leggen voor nieuwkomer Chrostin, die eigenlijk Christina De Witte heet. Ambitieuze Mathieu Terryn won al voor de vierde keer en ontpopt zich stilaan tot één van de favorieten om ‘De Slimste Mens’ te worden.

Mathieu Terryn ontpopt zich steeds meer als een te duchten kandidaat voor de eindoverwinning. De zanger blijft grappig uit de hoek komen, maar is ook gefocust en gedreven. Het winnaarstype dat ze bij ‘De Slimste Mens ter Wereld’ graag hebben.

En na haar debuut, durven we ook geld inzetten op Christina De Witte, excuseer Chrostin. Ze heeft ooit in een kebabzaak gewerkt en kreeg daar naar eigen zeggen amper diarree. Ze heeft een joekel van een tattoo, en ze is een bijtertje, felle speelster, goed voorbereid en gezegend met een grote algemene kennis. Dat moet straks gaan clashen met Mathieu Terryn.

Erik Van Looy blijft ondertussen scoren als presentator. Zijn aankondiging in perfect Antwerps was hilarisch, net als de jury. Met Jeroom en James Cooke zat het perfecte duo in deze aflevering. Jeroom was grof, maar niet té, James was James, maar ook niet té. Het leverde een reeks hilarische momenten op.

De leukste quotes

Jeroom (over James): “Hij is het wel gewoon om samen te werken met een multimiljonair.”

Jeroom (over in bed liggen naast James): “Hij zou wel eens een traantje kunnen wegpinken. Dat is nu eenmaal het effect van pepperspray.”

Jeroom (over Chrostin): “Ik weet dat ze van tekenaars zeggen dat het knappe, intelligente mensen zijn. En ik vind dat dat klopt. Wat ze van tekenaressen zeggen, weet ik niet.”

Erik (tegen Jeroom over dubbelgangers): “Jeroom, heb jij een dubbelganger? Ja, wellicht in Kazakstan.”

Kantelmomenten

Sofie blijft lang aan de leiding en lijkt na de fotoronde op de overwinning af te gaan.

De filmpjesronde is alweer beslissend. Mathieu kaapt 90 seconden weg bij Chrostin en Sofie en speelt moeiteloos uit.

De cartooniste scoort in de finale sterk met 16 goede antwoorden op 7 vragen.

Lemaire vergeet in de finale bij de vraag over Viktor Verhulst het vijfde antwoord.

Chrostin heeft aan 43 seconden ruim voldoende om de namen van drie Rode Duivels te geven.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Mathieu Terryn 440 sec.

2. Sofie Lemaire 365 sec.

3. Christina De Witte 328 sec.

De stand

1. Astrid Stockman: 8 deelnames, 5 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Lotte Vanwezemael: 6 deelnames, 4 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

3. Philippe Geubels: 5 deelnames, 2 overwinningen, 2 gewonnen finales, 1 finale verloren

4. Mathieu Terryn: 4 deelnames, 3 overwinning, 1 finale gewonnen

5. Sebastien Dewaele: 4 deelnames, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

6. Natalia: 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

7. Flor Decleir: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Sofie Lemaire: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Zanger Ian Thomas