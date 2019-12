Sterft hoofdpersonage uit ‘Stranger Things’ in seizoen 4? Makers geven onheilspellende hints TDS

05 december 2019

17u16

Bron: Twitter 6 TV Komt één van de geliefde hoofdpersonages uit ‘Stranger Things’ aan zijn einde in het komende vierde seizoen? Het is dé vraag die de kijkers van de Netflix-reeks momenteel beroert. De makers van ‘Stranger Things’ lijken bovendien niet van plan te zijn hen gerust te stellen, en gooien enkel nog meer olie op het vuur.

Opgelet: dit artikel bevat spoilers over het vorige seizoen van ‘Stranger Things’

De Duffer Brothers, de schrijvers achter de sciencefiction-horrorserie, staken het vuur aan de lont door enkele cryptische tweets de wereld in te sturen. Op de vraag van een kijker om het nieuwe vierde seizoen te beschrijven in emoji’s, reageerden ze met een clown, een cowboy, een woest poppetje én een doodshoofd. Een teken aan de wand, zo oordelen kijkers. Verder lieten de makers weten dat ze nog op zoek zijn naar nieuwe acteurs of actrices voor een rol in de reeks. En ook dat is volgens kijker een duidelijke hint naar een personage die zijn laatste adem zal uitblazen in het later te verschijnen seizoen.

(lees verder onder de tweets)

🤡🤠😤💀 https://t.co/cOSMrqaY8c merry stranger writers 🎄(@ strangerwriters) link

looking for new members... are you in? pic.twitter.com/P1xAWNUPss merry stranger writers 🎄(@ strangerwriters) link

Wie sterft?

Vraag is dan: wie dreigt aan zijn einde te komen? Zou het dan toch personage Hopper zijn, die op het einde van seizoen 3 de dood - letterlijk - in de ogen keek? Of was dat slechts een verhaallijn om kijkers op het verkeerde been te zetten voor de start van seizoen vier? De toekomst zal het dus moeten uitwijzen. Voorlopig is slechts één element zeker: de titel van de eerste aflevering van seizoen vier wordt The Hellfire Club.

Het blijft voorlopig ook onduidelijk wat het centrale thema wordt van seizoen vier. Volgens de geruchten zou de nieuwe jaargang draaien rond tijdreizen en zouden er verschillende compleet nieuwe personages geïntroduceerd worden. Hoe dan ook zorgen de geruchten er enkel voor dat de belangstelling voor het nieuwe seizoen nu al volop wordt aangewakkerd.