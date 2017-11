Steracteur Hilde De Baerdemaeker: 'Ik geef me helemaal bloot" MH & TDS

Bron: TV Familie 0 ISOPIX TV Als actrice heeft ze haar pluimen al meer dan verdiend. Als zangeres maakt ze nu alvast twee weken op rij indruk in 'Steracteur Sterartiest', elke donderdag te zien op Eén. En dat terwijl er voor Hilde De Baerdemaeker (39) een compleet nieuwe wereld is opengegaan. Dat vertelt ze deze week in TV Familie.

Want jij bent een van de weinige deelnemers zonder zangervaring, hé.

Ja, dit is absoluut nieuw voor mij. Ik heb aan het conservatorium van Gent gestudeerd, maar ik volgde er toneel. En in die opleiding was 'muziek' maar een héél klein onderdeel. Af en toe moesten we eens zingen en hadden we een dansles. 't Bleef allemaal heel beperkt.

Jammer?

Goh, tijdens mijn opleiding was het niet mijn ambitie om zangeres te worden. Pas op, ik zing graag, hoor. Maar 'k vond mezelf niet zo’n groot talent. Vooral vanwege mijn lage stem en beperkte bereik. Oké, ik kan toon houden, maar er schuilt geen uitmuntende zangeres in mij.

Maakt dat je onzeker?

Goh, ik kreeg op het conservatorium wel een basis. Ik weet dus best wel waar bijvoorbeeld de la staat op de notenbalk. Maar ik zing meer vanuit mijn buikgevoel. En als je dan even twijfelt of naast de toon gaat, hoor je dat meteen, hé. Bovendien is zingen zoiets intiems...

In welke zin bedoel je dat?

Welja, je stelt je als zangeres heel kwetsbaar op. Achter een micro kan je je niet verstoppen, hé. 't Heeft helemaal niets meer met acteren te maken. Je geeft jezelf volledig bloot.

En toch nam je deze uitdaging aan. Moedig.

Eigenlijk wel, hé. (lachje) Weet je, vroeger hield ik die boot altijd af. Ik dacht: oei, hier ben ik veel te verlegen voor. Of: nee, dit kan én durf ik niet. Maar vorig jaar heb ik met enkele vrienden wat covers gebracht voor Music for Life. Toen heb ik voor het eerst begeleid door een band voor een volle zaal gezongen. Wel, ik vond dat keitof. 't Was een openbaring.

En dus zei je volmondig ja tegen 'Steracteur Sterartiest'.

Voilà. 't Is wel grappig: alles waar ze me nu voor vragen heeft met muziek te maken. Zo staan er deze winter ook nog twee theaterproducties met zang op het programma. Ach, als zulke dingen op mijn pad komen, sta ik daarvoor open. En dus ben ik die auditie voor 'Steracteur Sterartiest' gaan doen met de gedachte: waarom niet?

Je voelt je niet geïntimideerd door concurrentes als Tinne Oltmans en Ianthe Tavernier, die een pak meer zangervaring hebben?

Oh nee, dat maakt me niets uit. Veel mensen denken waarschijnlijk: oei, da's een oneerlijke strijd. Wel, ik vind dat niet. Dit is niet 'The Voice', hé. We zijn gewoon acteurs die zingen voor een goed doel. In mijn geval het Nicolasfonds.

Je hebt dus niets te verliezen?

Zo voel ik het aan, ja. En da's een luxe. Ik voel me vrij gelukkig als bijna veertiger en kan dit dus makkelijk relativeren. Dit is leuk, maar meer ook niet. En wie weet: misschien hou ik hier gewoon een toffe nieuwe hobby aan over.

Tot grote vreugde van het thuisfront?

Mijn man en kinderen zijn alleszins vurige fans. Heel plezant, natuurlijk. 'k Heb trouwens nog enthousiaste supporters: de medewerkers van het Nicolasfonds. Da's verbonden aan de neonatale afdeling van het UZ Gasthuisberg en daar werken echt engelen. Dat heb ik zelf ondervonden toen onze tweeling te vroeg werd geboren. Dus ja, ik heb heel blij dat ik nu iets kan terugdoen.

Meer info over het goede doel van Hilde: www.nicolasfonds.be