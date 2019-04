Stephen King-roman ‘Sleeping Beauties’ wordt tv-serie: “Het zal de conversatie over gendergelijkheid op gang brengen” MVO

17 april 2019

13u51 0 TV Stephen King, horror-auteur bij uitstek, mag binnenkort alweer één van zijn creaties naar het kleine scherm brengen. Deze keer gaat het om de roman ‘Sleeping Beauties’, die hij samen schreef met zijn zoon, Owen. King mag zelf het script voor de tv-serie mee ontwerpen.

‘Sleeping Beauties’ verhaalt over een toekomst ‘die zo nabij is dat het vandaag zou kunnen zijn’, waarin een vreemd fenomeen zich voordoet bij vrouwen. Wanneer ze in slaap vallen, worden ze uit het niets bedekt met een soort spinnenweb. Ze worden daarna niet meer wakker en blijven eeuwig slapen. Wanneer dat web kapotgemaakt wordt worden ze plots enorm agressief, als wilde dieren. De mannen moeten het doen met steeds beperktere middelen om te overleven, en vervallen in een primitieve levensstijl. Dan is er nog de mysterieuze Evie, die immuun is aan de duistere ‘slaapziekte’. Maar is dat een geschenk uit de hemel of maakt dat haar net duivels?

“Ik ben heel enthousiast over dit project”, aldus King. “Zo kan het verhaal verteld worden zoals het altijd al verteld had moeten worden: met veel mysterie en drama. Het zal ook een conversatie over genderrollen en gendergelijkheid op gang brengen.”

Zowel Stephen King als zijn zoon Owen kregen van zender ABC het aanbod om zelf mee te werken aan het script voor de tv-reeks. Het is niet de eerste roman van King die verfilmd wordt, zo waren er in het verleden ook al de films ‘The Shining’, ‘The Mist’ en ‘It’, en de tv-reeks ‘Under The Dome’. Op dit moment is de tweede verfilming van zijn boek ‘Pet Sematary’ (het verhaal werd al eens verfilmd in 1989) te zien in de Belgische bioscoopzalen.