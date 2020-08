Stephen Fry eregast in nieuw seizoen ‘Alleen Elvis Blijft Bestaan’ SDE

18 augustus 2020

19u16 0 TV Het Canvas-programma ‘Alleen Elvis Blijft Bestaan’ is toe aan z'n tiende seizoen en dat mag gevierd worden. Daarom nodigt presentator Thomas Vanderveken (39) niemand minder dan de Britse acteur en presentator Stephen Fry (62) uit om de honderdste aflevering te komen opleuken.

“The word is out", stond daarnet te lezen op de Facebookpagina van ‘Alleen Elvis Blijft Bestaan’. “De tiende 10de aflevering is ook onze honderdste gast, en dat is niemand minder dan mr. Stephen Fry. Hij en negen andere klassebakken zorgen dat uw najaar alsnog heerlijk wordt.”

In het programma heeft Thomas Vanderveken elke week een lang gesprek met één gast aan de hand van twaalf beeldfragmenten die hen ontroerd, geprikkeld, geïnspireerd of aan het lachen hebben gebracht. Stephen Fry is de eerste Engelstalige gast. Hij is een acteur die onder meer bekend is voor ‘V for Vendetta’ en de ‘Hobbit’-filmreeks. Tussen 2003 en 2015 presenteerde hij de komische quiz ‘QI’. Hij schrijft ook boeken, zoals ‘Een Jongensleven' en ‘Mythos’.

‘Alleen Elvis Blijft Bestaan’ is vanaf 10 oktober te zien op Canvas.