Stephanie uit 'Boer Zkt. Vrouw' moet Australië verlaten: "De échte Jan heb ik daar niet leren kennen" MV

16 oktober 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Boer Jan heeft zijn keuze gemaakt in 'Boer Zkt. Vrouw'. Stephanie moet als eerst haar koffers pakken, en dat doet ze met opgeheven hoofd. "Ik was niet verdrietig."

"Een gemiste kans!" Dat gevoel houdt Stephanie (28) over aan haar deelname aan 'Boer Zkt. Vrouw'. "Het deed me wel iets om als eerste naar huis te worden gestuurd, maar ik was niet verdrietig", zegt Stephanie. "Ik was immers nog niet verliefd op Jan. Logisch ook. Die liefde had nochtans wel kunnen groeien. Ware het niet dat er nooit ruimte was om een rustig gesprek onder vier ogen te voeren. Alles moest er precies in groepsverband gebeuren. En dan gaat het uiteraard zelden over gevoelens. Dus nee, ik heb niet het gevoel dat Jan mij echt heeft leren kennen. En ik hem eigenlijk ook niet. Da’s toch wel een gemiste kans."

Wrang gevoel

Dat Stephanie een wrang gevoel overhoudt aan haar deelname mag duidelijk zijn. En dat had niet alleen met de constante aanwezigheid van de camera’s te maken. "Ik vond het vooral jammer dat de gesprekken niet dieper konden gaan. Op een bepaald moment dacht ik: 'Zeg maar, ik neem toch deel aan een liefdesprogramma, hé?' Ach, eigenlijk verwijt ik Jan niets. Meer zelfs, als ik hem buiten het programma had leren kennen, was het misschien na enkele dates wel iets geworden. Maar da’s praat voor achteraf natuurlijk." (lacht)

Juf en model

De 28-jarige kinderjuf, die bijklust als fitnessinstructrice en model, blijft evenwel niet bij de pakken neerzitten. "Ik ben ervan overtuigd dat de echte grote liefde mij nog niet overkomen is. Ik zou nochtans graag verliefd worden op iemand die dezelfde droom heeft als ik. Iemand met wie ik een leven kan opbouwen in het buitenland. En nee, dat hoeft niet per se Australië te zijn." (lacht)