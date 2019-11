Stephan uit ‘Boer zkt. Vrouw’: “Op papier zijn Aline en ik het ideale koppel, ja...” WN

19 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Evelien en ik hebben weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen.” En dus heeft paardenboer Stephan - tegen alle verwachtingen in - voor haar gekozen in plaats van topfavoriete Aline. “Zo zie je maar dat je nooit te vlug moet oordelen”, zegt hij.

Horseman Stephan en Aline. Het leek een match made in heaven. Allebei gek van paarden, en gepassioneerd door lederbewerking. En toch heeft Stephan niet voor haar gekozen maar voor paardenarts Evelien, iets waar ook die laatste van schrok.

“Op papier leken Aline en ik misschien het ideale koppel, maar in werkelijkheid was er geen romantische klik”, vertelt Stephan. “Al van in het begin voelde ik aan dat het tussen ons niet meer zou worden dan vriendschap. Ik kan niet uitleggen waarom, zoiets voel je gewoon.”

(lees verder onder de foto)

Misschien lijken Aline en jij wel te véél op elkaar?

Ik denk van niet. We doen dezelfde dingen, maar onze karakters zijn verschillend.

Evelien schrok er nochtans van dat jij voor háár koos.

Tja, zij vond Aline tijdens de groepsdate al de grote favoriete, maar nu is bewezen dat je niet te vlug moet oordelen. Ik heb toen al tegen Evelien gezegd dat ik mijn beslissing niet op basis van één dag zou nemen.

Waarom heb jij uiteindelijk voor Evelien gekozen?

Wij zijn een goeie match ­omdat wij niet veel woorden nodig hebben om elkaar te begrijpen. Met de andere twee was dat niet zo.

Aline vond dat jij veel te gesloten was.

Het klopt dat ik niet zo gemakkelijk over mijn ­gevoelens praat. Of ik ­aanvoelde dat Aline het ook niet met mij zag zitten? Goh, enkele dagen voor het keuze­moment heeft ze me nog iets heel anders verteld. Maar dat doet er nu niet meer toe. Ik ben heel blij dat ik Aline mee naar Canada heb genomen, want ik heb er nu een goede vriendin bij.