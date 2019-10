Stephan is zich niet bewust van onderhuidse spanningen in ‘Boer zkt. Vrouw’ SDE

Wanneer Sara eindelijk aankomt in Canada, zorgt dat toch wel voor wat spanningen tussen de meisjes. Vooral Evelien heeft het moeilijk met de komst van een nieuwe rivale: “Ik ga niet extra mijn best doen voor iemand die me niet honderd procent ligt”, klinkt het hard. Maar Stephan zelf, die heeft niets door. “Er kúnnen spanningen komen, maar ze komen allemaal goed overeen. Het is een goeie, hechte groep die goed samenhangt,” denkt hij te weten.

