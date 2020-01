Stem mee voor de ‘Beste Kijkers Awards’: met wie heb jij het meeste gelachen in 2019? TDS

03 januari 2020

11u49

Bron: VTM 0 TV Op 8 januari start bij VTM een nieuw seizoen van ‘Beste Kijkers’. Nathalie Meskens staat weer paraat om haar panelleden de leukste fragmenten uit de actualiteit voor te schotelen, en dit jaar reikt ze ook voor het eerst de Beste Kijkers Awards uit. Wie die prijs wint, kan jij mee bepalen!

Zo gaat één van de prijzen naar iemand die de kijkers thuis in 2019 het hardst heeft doen lachen. Is het Jens Dendoncker, William Boeva, Tine Embrechts of toch iemand anders? Stemmen kan tot en met woensdag 8 januari, je kan je stem uitbrengen via VTM.be of via deze link.

Tijdens de eerste afleveringen van het nieuwe seizoen zijn Nathalie’s gasten Jens Dendoncker, Lieven Scheire, Ruth Beeckmans en Herman Brusselmans. Zij bepalen wie aan de haal gaat met de andere awards die worden uitgereikt. Het gaat onder meer om de prijs voor ‘De Beste Onbedoelde Humor’, ‘De Slimste Mop’ en ‘De Allerflauwste Woordspeling van 2019': de zogenaamde ‘BenCrabbeker’.

Bij het uitreiken van de awards giet Nathalie de grappigste momenten van 2019 samen in een humoristisch jaaroverzicht.