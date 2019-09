Exclusief voor abonnees Stella (8) showt muzikaal talent aan koningin Mathilde: “Liever harp spelen dan huiswerk maken” Bieke Cornillie

05 september 2019

18u00 0 TV Optreden voor een ‘echte koningin’, er zijn maar weinig 8-jarigen die dat op hun cv kunnen zetten. Stella (8) uit Bornem wél. Zij speelde gisteren, in ‘Merci voor de muziek’ op Eén, voor koningin Mathilde. “Normaal is ze nogal een babbelkous, maar plots was Stella wel heel erg stil”, lacht mama Catherine.

Harpjuf Ellen stoomde Stella klaar voor wellicht het speciaalste optreden in haar prille ‘harpcarrière’ tot nog toe: dat voor koningin Mathilde. In ‘Merci voor de muziek’ op Eén tokkelde Stella zorgvuldig en precies deuntjes uit de films ‘Annie’ en ‘August Rush’ aan elkaar. En de koningin? Die was onder de indruk. Al was Stella, bijna negen, dat wellicht nog een tikkeltje meer.

