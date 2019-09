Steffie zingt pesttrauma van zich af in ‘Studio Stan’: “Ik ben gebroken vanbinnen” Redactie

17 september 2019

00u00 0 TV In de derde aflevering van 'Studio Stan' maken we vanavond onder meer kennis met Steffie en de familie Hannes. Die eerste schakelt de hulp van Stan Van Samang in om komaf te maken met haar pesttrauma. Het muzikale gezin uit Olen wil dan weer vooral een vreselijke zomervakantie vergeten.

De 21-jarige Steffie uit Deerlijk werd 10 jaar lang gepest en is vastbesloten dat trauma van zich af te zingen, met een eigen versie van 'Human' van Christina Perri. "Op de speelplaats zat ik altijd alleen en in de klas wilde niemand naast mij zitten", vertelt ze. "Er werd eten in mijn gezicht gegooid en ik werd gecyberpest. Het liedje 'Human' vertelt dat je op een bepaald moment gewoon breekt vanbinnen. Dat is ook bij mij gebeurd. De pesterijen hebben mij enorm veranderd. Ik vraag me vaak af wie ik zou geweest zijn, als dit allemaal niet was gebeurd. Ik ben het nog niet 100% te boven, maar wil de pesters laten zien dat ze mij niet klein gekregen hebben. Voor mij is dit nu de eerste stap om mijn verhaal te doen."

Elke dag Boney M.

Steffie is niet de enige die de DAFT Studios in Malmédy mag gebruiken voor een eigen single. Ook de familie Hannes uit Olen - je kent de vier muzikale kinderen misschien nog van hun passages tijdens De Warmste Week - brengt een bezoekje. Al is dat met een iets ludiekere reden. Zij willen hun dramatische vakantie in Tunesië een positieve draai geven. De aanhoudende regen verplichtte hen namelijk om 10 dagen lang in de bar van hun hotel te luisteren naar de enige cd die daar opstond: 'The Greatest Hits' van Boney M. "Die begon elke dag opnieuw", klinkt het. "We werden er knettergek van." Het gezin komt een eigen versie van 'Hooray! Hooray! It's a Holi-Holiday' opnemen om zo toch nog een andere herinnering aan hun vakantie over te houden.

'Studio Stan’ om 20.35 uur op VTM.