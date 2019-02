Stefaan is de eerste transgender in ‘The Voice’: “Als vrouwen horen dat ik vroeger een meisje was, haken ze af” Jan Ruysbergh

Bron: Dag Allemaal 0 TV De 31-jarige Stefaan Degraeve neemt met een dubbele missie deel aan ‘The Voice’. Om door te breken als rapper, maar ook om andere transgenders een duwtje in de rug te geven. “Ik wil hen tonen dat ze de moed nooit mogen opgeven”, zegt hij in Dag Allemaal.

“Ik wist als klein meisje al dat ik een jongen wilde zijn”, zegt Stefaan Degraeve die sinds enkele maanden als toezichter in een sportzaal werkt. “Ik werd veel gepest omdat ik een buitenbeentje was en mij dikwijls afzonderde. Op mijn veertiende ben ik jongenskleren beginnen te dragen, met toestemming van mijn ouders. Zij hebben me gelukkig altijd gesteund. Want mijn ­puberteit was een helse periode”.

Door die onophoudelijke pesterijen?

Ja, en het ging ver. Ze werden ook fysiek. Op een keer stapte ik van de bus en stonden enkele jongeren mij op te wachten. Ik werd naar een speelpleintje meegesleurd en daar hebben ze mij ineengetimmerd. Daarna heb ik besloten om altijd met de fiets naar school te gaan, ook al was dat redelijk ver.

Dat is heftig allemaal.

(knikt) Het heeft me zwaar getekend. Pas nu begin ik mij beter in mijn vel te voelen. Ik heb nog één operatie voor de boeg om mijn transitie compleet te maken. Eindelijk, want ik heb sinds mijn twintigste al 26 operaties achter de rug. Bij mij zijn er helaas veel complicaties opgetreden. Gelukkig zie ik nu stilaan licht aan het eind van de tunnel. Muziek heeft mijn leven gered. Ik ben grote fan van Eminem en zijn nummers hebben mij veel geholpen. Ik maak nu zelf ook rapmuziek en schrijf mijn eigen teksten.

Moedig dat je jezelf in de kijker zet door aan ‘The Voice’ deel te­ ­nemen.

Ik wil andere transgenders ­duidelijk maken dat ze de moed niet moeten opgeven. Wij zijn ook gewoon maar mensen die dromen willen najagen en iets kunnen bereiken in het leven. Ik zou bijvoorbeeld graag in de muziekwereld doorbreken als rapper. Mijn artiestennaam is Lone Wolf. Lone omdat ik er alleen voor sta om alle shit te verwerken, Wolf omdat ik me sterker dan ooit voel.

Je staat er alleen voor, zeg je. Droom je van een relatie?

Ja, maar dat is niet altijd gemakkelijk. Er komt zich wel eens een meisje aanbieden – laat ik het zo zeggen – maar als ze horen dat ik transgender ben, knappen ze daar dikwijls op af. En als ze het aanvaarden, duw ik die meisjes dikwijls weer weg. Omdat ik eerst helemaal mezelf wil vinden. Pas als die laatste operatie geslaagd is, zal ik echt in een relatie durven te stappen.

