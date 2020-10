Stefaan Degand stuurt ‘Bedgeheimen’ volledig in de war: “Anders is het gewoon saai!”

SDE

07 oktober 2020

22u35

Bron: VIER 0 TV Hoog bezoek in ‘Gert Late Night’ woensdag: acteur Stefaan Degand (41). Hij kwam er zijn nieuwe boek voorstellen, en kroop het bed in met James Cooke (35) voor z'n bedgeheimen. Al lopen die niet helemaal zoals James verwacht had.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

James wil weten of mensen bang zijn van de acteur, maar die valt uit de lucht. “Bang? Meen je dat nu echt? Maar waarom dan?” Waarop James antwoordt: “Als jij in de buurt bent, heb je geen controle over de situatie." Dat kan Stefaan alleen maar beamen: “Ja, omdat ik mij meestal verveel. Er moet iets gebeuren, toch? Anders is het gewoon saai." Waarna hij de daad bij het woord voegt en z'n ‘coronaslang’ bovenhaalt. “Ik schijt hier heel dat bed vol", grapt hij.

Toch is Stefaan wel degelijk al eens opgepakt door de politie. “Eén keer, dat was een misverstand", vertelt hij aan James. “Ze zochten in Brugge een pedofiel met een geel jasje, en ik had een geel jasje aan. Dat is écht gebeurd. Wel vreemd, ik was gewoon aan het wandelen en werd in no time in een combi gegooid. Ik was zeventien maar zag er iets ouder uit. Dat was vaak het probleem op klasfoto’s. ‘Wie is die leraar?' ‘Ah, dat is een leerling.’”

Sinds z'n vrouw overleed, voedt Stefaan z'n dochter alleen op. “Ik pas me aan aan mijn kind", zegt hij. “Ik doe de helft minder dan vroeger." En dat is soms een uitdaging. “Ze wil nu alleen naar school gaan, en dat ziet er niet uit. Dan moet ik echt uit het beeld verdwijnen voor Mila. Ik moet dan echt plat om m’n buik gaan liggen achter auto’s, en dan gaat Mila alleen naar binnen.”

Flirten doet Stefaan niet. “Daar ben ik heel slecht in”, geeft hij toe. “Als ik oprecht iemand leuk vind, dan is dat onmogelijk voor mij om die te versieren. Dat lukt niet. Ik kijk naar beneden, oogcontact nihil, en ik begin gewoon te stotteren. Maar er moet niets gebeuren, hoor. Het is goed zoals het is."

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Stefaan stelt in ‘Gert Late Night’ ook z'n eerste boek voor. “Voor mij is het een ode aan het leven", legt hij uit. “Ik vind het geen triestig boek. Het is huilen en lachen, en in het beste geval tegelijk." Inspiratie haalde hij uit z'n eigen leven. “Ik heb zo eerlijk mogelijk iets proberen te schrijven. Anders speel je altijd samen met andere mensen, voor andere mensen. Nu wilde ik eens iets echt voor mezelf doen."

Lees ook:

Stefaan Degand schrijft boek over verlies vrouw: “Dag liefje, met Mila gaat het goed en ik klungel lekker verder”



Stefaan Degand schrijft eerste roman: “Gebaseerd op mijn eigen leven”