Stefaan Degand schrijft boek over verlies vrouw: “Het gaat over iemand die probeert om de liefde te vieren in al z'n vormen, maar het blijft toch geklungel” SDE

06 oktober 2020

23u33

Bron: Eén 0 TV Acteur Stefaan Degand (41) verloor drie jaar geleden zijn vrouw Julie, op veel te jonge leeftijd. Over dat verlies en de moeilijke periode daarna, schreef hij een boek: 'Dag liefje, met Mila gaat het goed en ik klungel lekker verder’. Een ode aan zijn vrouw, dochter en aan het leven.

In ‘Vandaag' legt Stefaan Degand uit waar hij inspiratie haalde voor de bijzondere titel van z'n boek. “Ik heb het gevoel dat mijn leven nu een aaneenschakeling is van geklungel", zegt hij. “Met meisjes, met mijn kind en in de liefde. Soms bloeit daar iets moois uit, soms niet. Het boek gaat dan ook over iemand die probeert om de liefde te vieren in al z'n vormen, maar het blijft toch geklungel."

Eigenlijk had de acteur nooit het plan om een boek te schrijven, maar tijdens de tweede week van de lockdown pakte hij toch pen en papier. “Ik was van plan om gewoon voor mezelf te schrijven. Het ging nog lang duren voor ik weer toneel zou kunnen spelen en ik moet toch iets doen? Het was bovendien altijd wel de bedoeling om eens iets te schrijven, maar tot nu toe heb ik altijd gespeeld", legt hij uit. “Plots belt iemand me dan op, Sam De Graeve van uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts. ‘Ik vind dat jij een boek moet schrijven’, zegt hij.” Degand vroeg twee dagen bedenktijd, waarna hij toch toezegde. “Toen ik de telefoon neerlegde, dacht ik: ‘Waar heb ik nu weer ja op gezegd.’” Nu het boek uit is, is Degand vooral blij dat hij ja zei. “In het begin voelt het als een enorme berg, en dan wordt het wel een heuveltje."

Met Degand en Mila gaat het ondertussen prima, vertelt hij verder. “Alleenstaande vader zijn is geen probleem. Echt: dat is het minste van mijn zorgen. Ik ben gezegend omdat ik nog steeds kan doen wat ik wil en omdat ik omringd ben door alleen maar vrolijke mensen. Ik heb een enorm warm nest rondom mij, en die mensen zijn er ook voor haar.”

