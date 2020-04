Stefaan Degand maakt in nieuw Canvas-programma kunst met pedoseksueel: “Ik heb overwogen te stoppen” SDE

Bron: NB 0 TV In het nieuwe Canvas-programma ‘Ontoerekeningsvatbaar’ maken tien geïnterneerden een kunstwerk met een gerenommeerde artiest. Acteur Stefaan Degand (41) wordt gekoppeld aan een pedoseksueel. En dat was niet altijd makkelijk, klinkt het in Het Nieuwsblad.

‘Ontoerekeningsvatbaar' brengt tien geïnterneerden, en dus tien compleet verschillende verhalen. Dat van de 54-jarige pedoseksueel is misschien wel het meest opvallende. “Ik had alles in huis. Speelgoed in overvloed, snoepgoed, wat konijntjes en cavia’s. Dan is het niet moeilijk om de kinderen bij u te krijgen”, vertelt de man al in de trailer voor het programma. Acteur Stefaan Degand, die met hem een kunstwerk zal maken, zit er zichtbaar ongemakkelijk bij. “Ik heb hard getwijfeld”, vertelt hij. “Ik stelde mij de vraag: is dit wel goed, wat we aan het doen zijn? Is dit oké? Ik heb overwogen om te stoppen. Maar ik ben een acteur. Ik ben nieuwsgierig.”

Dat de verschijning van Dennis kritiek zal opwekken, weet Degand maar al te goed. “Er zullen mensen zijn die vinden dat je pedoseksuelen geen forum mag geven”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Maar ze zijn er, en ze zijn ziek. Je kan ze dus niet zomaar verstoppen. Het is een vergrijp dat sterke emoties oproept, maar ik heb finaal niet geoordeeld. Omdat de situatie zo complex is, wou ik niet zomaar rechter en beul zijn.”

Child Focus is alvast tevreden dat pedofilie bespreekbaar gemaakt wordt, vertelt directeur Heidi De Pauw. “Het maakt nu eenmaal deel uit van onze realiteit. Het is belangrijk om dat onderwerp uit de taboesfeer te halen, net omdat er hulp voorhanden is. Als iemand zich nog maar een beetje in dat verhaal herkent en zich laat begeleiden, maakt het al een verschil. En zijn mogelijk toekomstige slachtoffers vermeden.”

‘Ontoerekeningsvatbaar’ is vanaf woensdag 13 mei te zien op Canvas.