Stefaan Degand in ‘Die Huis’: “De technische ploeg stond met tranen in de ogen” Mark Coenegracht

13 november 2018

06u30

Bron: VRT 50 TV De meest pakkende, mooiste, meest indrukwekkende, bijzonder emotionele televisie van 2018. Daar zorgt acteur Stefaan Degand morgenavond voor met zijn getuigenis over de plotse dood van zijn vrouw Julie en hun ongeboren kind in het Eén-reportageprogramma ‘Die Huis’ van Eric Goens. “Iedereen moet weten wat voor een schoon madam ze is geweest”, maakt de acteur duidelijk.

Na Danira Boukhriss Terkessidis en zanger Christoff mag vanavond acteur Stefan Degand ‘Die Huis’ kapen. Om een uur lang het beklijvende verhaal te brengen dat zijn leven en dat van zijn inmiddels 4-jarige dochter Mila veranderde. Geen kinderkamer of fitnesscontrole, geen uitstap of rondrit. Degand stapt te voet richting villa, reiskoffertje in de hand, zet zich neer en begint te praten. Over de bacteriële hersenvliesontsteking die zijn vrouw in juli 2017, toen 31 jaar jong en zes maanden zwanger van hun tweede kind, in twee uur wegmaaide. “Ik heb zitten roepen in haar gezicht dat ze moest vechten, maar ze heeft me niet gehoord”, getuigt de acteur die 12 jaar samen was met zijn geliefde. “We hebben geen afscheid kunnen nemen, zo snel ging het. In het ziekenhuis heb ik de lift kapotgeslagen. Alle knoppen eruit. Welkom in de horror.”

Tweestemmig lied

Voor het eerst sinds het overlijden praat Degand erover in een tv-programma. Ontwapenend eerlijk en bijzonder aangrijpend. Het ene moment getormenteerd door zoveel, misschien wel te veel, miserie, het volgende moment lachend en grappend. “Ik ben hier voor Julie, niet voor mezelf. Als ode aan haar. Iedereen moet weten wat voor een schoon madam ze is geweest”, zegt Degand. “Zelf zou ik nooit toegezegd hebben omdat ik niet de minste noodzaak voel om 24 uur lang over mezelf te praten. Ik vond het belangrijk om het over haar te hebben.”

Maar Degand kijkt ook vooruit. “Ik moet dat doen. Voor mij en voor onze dochter. Ik probeer elke dag opnieuw te kiezen voor het leven en het positieve te zien in alles. Soms is dat gespeeld, maar dat is niet erg. Ik leef ontzettend graag. Ik sta elke dag op en denk: vandaag moet er iets leuks gebeuren. Ze zal me vervloeken voor bepaalde keuzes die ik gemaakt heb, maar ja, ze is er niet meer. Ik zing nu een tweestemmig lied. En de tweede stem is verdriet. Soms krijgt die de eerste stem, soms gaat die ook terug liggen naar de tweede. Die zal er altijd zijn.” Na die uitspraak volgt een indrukwekkende stilte in de living van ‘Die Huis’.

Schrik van Stefaan

“Telkens als ik Degand alleen liet en naar de garage ging, waar de regiekamer was gebouwd, zag ik de technische ploeg zitten. Met tranen in de ogen”, vertelt programmamaker Eric Goens. “De ene van emotie, de andere van het lachen. Dat was zo raar, zo bevreemdend, maar schoon ook.”

Lees verder onder de foto.

Het verhaal van Degand zal volgens hem een grote impact hebben. “Met alle liefde en respect voor Sabine Hagedoren, die hier vorig jaar haar verhaal kwam doen over het verlies van haar echtgenoot, maar de getuigenis van Stefaan Degand is nog stukken straffer. Hij heeft 2 à 3 interviews gegeven aan dag- en weekbladen, maar om dan het integrale verhaal te mogen horen van de man die daar 24 uur de tijd voor neemt, is overrompelend. Ik ken niemand die zo intiem, zo extreem grappig en zo ontroerend zulke verhalen brengt. Ik kende Stefaan niet. Nooit ontmoet, nooit mee gesproken. Ik had schrik van hem. Echt waar. Ik vreesde dat hij het huis zou afbreken. Hij heeft een raar imago, dat hij zelf voedt overigens. Die kop op dat lijf. Schouders zonder nek. Maar ik wilde, net als altijd, vertrekken vanuit de referenties die ook de kijker heeft. Mijn gast moet niet mijn beste maat zijn. Samen met de kijker ontdek ik wie er op bezoek is. Daarom stel ik de vragen die de kijker zou willen stellen.

Nieuwe liefde

De opnames dateren van dit voorjaar. Inmiddels heeft de liefde opnieuw Degands pad gekruist. Dat verhaal zit niet in ‘Die Huis’. Het is ook niet nodig. Wat Degand vertelt, is een soort momentopname van zijn leven. Wel eentje die bij de keel grijpt. En niet loslaat.

‘Die Huis’, vanavond om 20.40 uur op Eén.