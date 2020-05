Stefaan Degand gaat confrontatie aan met pedoseksueel DBJ

27 mei 2020

00u00 0 TV Twee afleveringen heeft acteur Stefaan Degand (41) de kat uit de boom gekeken, maar vanavond gaat hij vol de confrontatie aan met de pedoseksueel met wie hij een kunstproject maakt in het Canvas-programma 'Ontoerekeningsvatbaar'.

Degand en de man - die Dennis wordt genoemd - werkten de voorbije twee afleveringen aan de voordracht van een gedicht. In de aflevering van vanavond zal Dennis het gedicht voordragen onder begeleiding van een cello, maar voor het zover is, vertelt Degand hoe hij zich echt voelt tegenover de pedoseksueel. Geen oordeel, maar zaken die hem opvallen, noemt hij het.

"Ik hoor je dingen zeggen, maar ik voel ze niet", zegt Degand in alle kalmte. "Ik hoor je vanuit je bovenkamer spreken, maar niet vanuit je buik. Je woorden klinken altijd hetzelfde. Zonder empathie, warmte, liefde of schoonheid. Die therapiesessies interesseren je geen hol, maar dat zal je niet zeggen. De meest eerlijke zin is toch dat je kinderen lekker vindt? En dat je daar niets aan kan doen? Schuldbesef voel ik bij jou helemaal niet.” De man is duidelijk geschrokken van die woorden en vraagt het project te stoppen, maar Degand kan hem toch nog op andere gedachten brengen.

'Ontoerekeningsvatbaar' is op woensdagavond om 21.25 uur te zien op Canvas.