Stef Wijnants vecht voor zijn zieke zoontje: "Je weet niet hoe hij wakker wordt of hoe de dag zal verlopen" DBJ

Bron: Radio 2 0 © VRT - Bart Musschoot Stef Wijnants TV In maart liet de VRT weten dat Stef Wijnants voor onbepaalde tijd vakantie nam om zich in te zetten voor de zorg van 9-jarige zoon Ko, die aan leukemie lijdt. Vanmorgen sprak hij erover op Radio 2. "Het is elke dag opnieuw een strijd".

Stef Wijnants (51) bracht op woensdagochtend een bezoek aan de warmste Tent in Genk, het initiatief van Radio 2 Limburg in het kader van de warmste week. De presentator van 'Sportweekend' had het er openhartig over zijn zoontje Ko (9) die momenteel een zware behandeling tegen leukemie ondergaat. “Ko kan nu af en toe naar school gaan. Hij mist zijn vriendjes, maar heeft gelukkig twee broers waar hij op kan rekenen.”

“Je zoon zo’n strijd zien leveren is het zwaarste wat je als ouder kan meemaken. Het is vreselijk hem in de zetel of in bed te zien liggen, terwijl een jongen van 9 normaal vol leven zit. Ko zelf denkt als hij zich beter voelt, dat alles voorbij is. Maar het keert telkens terug.”

Ook hun huis is helemaal aangepast aan de ziekte van Ko. “Je moet elke dag vers eten halen, het huis wordt elke 2 dagen gestoomd omdat Ko niet tegen bacteriën kan. Er is maar één zaak die telt en dat is door deze zware behandeling raken. Maar zover zijn we nog niet.”