Steeds minder nieuwe programma's? Zoveel herhalingen zie je op de Vlaamse zenders

08 november 2019

14u00 0 TV Dat de Vlaamse tv-zenders in de zomermaanden de ene herhaling na de andere op ons afvuren is geen verrassing meer. Maar ook dit najaar krijgen we een aantal series te zien die we eerder al konden bekijken. Zelfs in volle primetime pakt Één op weekdagen uit met herhalingen. Al zijn ook de programma’s op de andere grote zenders niet altijd even nieuw. Een overzicht.

Het is al jarenlang een traditie dat de Vlaamse zenders in het najaar enkele grote kanonnen lanceren. Denk aan de nieuwe fictiereeks ‘De Twaalf’ op Eén en grote showprogramma’s zoals ‘Dancing With The Stars’ en ‘Belgium’s Got Talent’. In de herfst- en wintermaanden - wanneer iedereen sowieso vaker voor de buis zit - worden we op onze wenken bediend met topfictie, interessante duidingsprogramma’s en luchtig entertainment van de bovenste plank. Maar nu de dagen opnieuw korter en kouder worden, zien we een opmerkelijk aantal herhalingen wanneer we door de tv-gids bladeren.

Primetime

Zo is het opvallend dat je op zender Eén op twee weekavonden in volle primetime geen nieuw programma te zien krijgt. Zo kan je op dinsdagavond om 21.30 uur de succesreeks ‘Bevergem' opnieuw bekijken. Op de concurrerende zenders zie je op dat moment wel nieuwe programma’s: ‘Faroek’ op VTM en ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ op VIER. Ook de fictiereeks ‘De Parelvissers’ haalde één na 13 jaar opnieuw vanonder het stof. Een straffe serie met Ben Segers, Geert Van Rampelberg en wijlen Marc Van Eeghem in de hoofdrollen, maar geen nieuwe fictie dus. In totaal zie je op Eén 7 oude programma’s per week terugkomen.

En da’s wellicht pas het topje van de ijsberg, want het aantal herhalingen op de zender dreigt alleen maar toe te nemen. Paul Lambrechts, de CEO van de VRT, waarschuwde gisteren nog dat de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering enkel tot meer heruitzendingen zullen leiden. Ook het aanbod van nieuwe, kwaliteitsvolle Vlaamse fictie zal dan sterk verminderen.

Gaston & Leo

Uiteraard is Eén niet de enige zender die programma’s reanimeert. Op VIER kan je in primetime nog steeds elke weekdag voor de 147ste keer de knipperlichtrelatie van Ross & Rachel in ‘Friends’ gadeslaan en ook van ‘Huizenjagers’ krijgen we de komende weken geen nieuw materiaal. Met oude afleveringen van onder andere ‘Zo Man Zo Vrouw’, ‘The Simpsons’ en ‘Komen Eten’ staat de teller in totaal op 8.

In absolute aantallen spant VTM de kroon met 9 oude programma’s per week. Die zijn meestal wel in de namiddag te zien wanneer er sowieso minder mensen tv-kijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om afleveringen uit de oude doos van soaps als ‘Familie’ en ‘Wittekerke’. In primetime zie je bijna enkel nieuwe programma’s. Alleen op zaterdag blijft ‘Comedy Toppers’ met Gaston & Leo een vaste waarde.

Overzicht: deze herhalingen zie je op de Vlaamse zenders

Eén:

- F.C. De Kampioenen

- Bevergem

- De Parelvissers

- Witse

- Blokken

- Thuis

- Dieren in nesten

- The Retreat

VTM:

- Comedy Toppers

- Chez Bompa Lawijt

- De zonen van Van As

- The Guardian

- Rijker dan je denkt

- Beestig

- Familie

- Wittekerke

- Mcleod’s Daughters

VIER:

- Huizenjagers

- Zo Man Zo Vrouw

- Friends

- Fail Army

- The Simpsons

- Komen Eten

- Niveau 4

- Auwch_