Steeds meer series en films offline gehaald wegens bedenkelijke scènes: “Dit begint op censuur te lijken”

TV

De Black Lives Matter-beweging laat zich ook op tv voelen. Streamingdienst HBO Max haalde begin deze week de film ‘Gone With The Wind’ al offline, en de BBC schrapte de sketchreeks ‘Little Britain’ en de ‘Don’t mention the war’-aflevering van ‘Fawlty Towers’ uit het aanbod. Een logische actie gezien de veranderende tijdsgeest? Of gaat het allemaal wat ver? “De slinger is te ver aan het doorslaan. Je kan de geschiedenis niet herschrijven, hé”, reageert regisseur Jan Verheyen.