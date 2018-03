Startdatum van nieuwe seizoen 'Liefde voor Muziek' is bekend SD

26 maart 2018

18u11

Bron: JOE FM 0 TV Goed nieuws voor de fans van 'Liefde voor Muziek'. De startdatum van het nieuwe seizoen van het populaire VTM-programma is bekendgemaakt op Joe FM. Vanaf maandag 16 april steken enkele Nederlandstalige muzikale talenten elkaars muziek in een nieuw jasje.

Duid maandagavond alvast met stip aan in uw agenda. Na het voorbije succesvolle seizoen maakt 'Liefde voor Muziek' zich klaar voor een nieuwe editie. En daarvoor hebben ze zeven straffe namen kunnen strikken: Niels Destadsabader, Helmut Lotti, Jasper Steverlinck, Cocojr., Sarah en Gert Bettens van K’s Choice, Silvy De Bie van Sylver en de Nederlandse Sharon den Adel van Within Temptation slaan de handen in elkaar.