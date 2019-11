Startdatum van ‘Kamp Waes’ bekendgemaakt Redactie

19 november 2019

11u33

TV 'Kamp Waes', het nieuwe programma waarin Tom Waes 'gewone' mannen en vrouwen de kans biedt op een versnelde opleiding voor de Special Forces Group van het Belgisch leger, zal vanaf zondag 8 december te zien zijn op Eén.

‘Kamp Waes’ wordt een avontuurlijk programma waarin gewone burgers - mannen én vrouwen - in sneltempo selectieproeven ondergaan als waren ze kandidaten voor de Special Forces Group van het leger. Dat is een elitegroep met teams voor amfibie-, land- of luchtoperaties, met leden die gespecialiseerd zijn als parachutist, sniper, gevechtsduiker of voorklimmer. Er is weinig iets bekend over deze militairen die steevast in de luwte opereren. Wat de proefkonijnen van ‘Kamp Waes’ straks mogen verwachten: een keiharde, intense opleiding tot gespecialiseerd elitesoldaat. Ze zullen in tenten slapen, fysieke en mentale bikkelharde proeven uitvoeren, mogelijk worden ze naar het buitenland gestuurd - al dan niet gedropt uit een vliegtuig - ze zullen nachtsurvivals moeten doorstaan. De kandidaten zijn een eclectische mix: mensen van alle leeftijden en achtergrond. Ze zijn afkomstig uit alle Vlaamse provincies.