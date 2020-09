Start nieuwe schooljaar doet kijkcijfers een duik nemen MC

02 september 2020

11u00 0 TV Er werd maandagavond duidelijk veel aandacht besteed aan de ruim miljoen jongeren die terug naar school trokken. De eerste dag evalueren en bespreken, boeken kaften, de eerste lessen... Er bleef duidelijk minder tijd over voor tv kijken dan maandag.

Het wat oudere publiek schoof wel massaal aan voor het Eén-aanbod. Met opnieuw ruim meer dan 1 miljoen kijkers voor ‘Thuis’: exact 1.156.000 fans. Ook ‘Het Journaal’ ging over het miljoen met 1.014.000 kijkers. Bij VTM telde men 620.000 kijkers voor ‘VTM Nieuws’. Naast het miljoen kijkers voor ‘Thuis’ haalde ‘Familie’ 585.000 getrouwen.

In de vooravond leverde ‘Sara’ 355.000 kijkers op. ‘Blokken’ haalde 658.000 kijkers. In prime time scoorde ‘Durf te Vragen’ 809.000 kijkers. ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ moest het stellen met 364.000 kijkers. De herstart is dus niet echt gelukt. ‘Vive le Vélo’ moet ook nog op snelheid komen en haalde 678.000 kijkers. En ook ‘Gert Late Night’ leverde kijkers in, tot 355.000 fans.

‘Telefacts NU’ opende met 303.000 nieuwsgierigen, die eigenlijk al zowat alles hadden vernomen over de zaak Sanda Dia in ‘VTM Nieuws’. Op VTM 2 haalde ‘Lady Truckers’ een behoorlijke 144.000 kijkers. ‘Love Island’ zakte op VIJF weg tot 33.000 fans, maar kreeg op VIER late Night toch nog 74.000 kijkers bij elkaar. Ook nu weer zullen de fratsen in de ‘villa’ vooral een online leven gaan kennen, zoveel is nu al zeker.