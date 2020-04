Star Wars-serie ‘The Mandalorian’ krijgt derde seizoen SDE

22 april 2020

22u27

Het tweede seizoen van Disney+-stokpaardje 'The Mandalorian' heeft nog niet eens het levenslicht gezien, maar nu al kunnen fans zich verheugen op een derde reeks. Bronnen melden aan Variety dat bedenker Jon Favreau al een tijdje met het schrijfproces bezig is.

Ook op andere fronten is de productie in de beginfase. Zo zijn sinds begin april al mensen van het het art- en design department aan de slag. ‘The Mandalorian’ speelt zich af in de Star Wars-wereld en gaat over een eenzame premiejager. Het verhaal speelt zich af na de val van de Empire en voor de opkomst van de First Order. De serie werd online een grote hit vanwege het karakter The Child, een klein, groen figuurtje dat door fans liefkozend Baby Yoda genoemd wordt, naar de iconische Jedi-meester uit de Star Wars saga.

Het tweede seizoen komt in het najaar van 2020 online op Disney+.