Stapje te ver? Vrouw gaat in nieuwe realityshow op zoek naar geschikte spermadonor SDE

23 mei 2020

16u19

Bron: LA Times 0 TV ‘Labor of Love’, de nieuwe realityreeks van Fox, wil Kristy Katzmann (41) niet aan een geliefde helpen - zoals zoveel datingshows - maar wel aan een spermadonor. Een controversieel idee, maar volgens Katzmann vooral “heel herkenbaar”. “Ik hoop dat we aan vrouwen kunnen tonen dat ze niet alleen zijn.”

15 mannen die om de hand van één aantrekkelijke vrouw vechten. Tot zover klinkt ‘Labor of Love’ als elk ander realityprogramma - genre ‘The Bachelor’. Maar er is een twist. Kristy Katzmann, de vrouw in kwestie, is 41 jaar oud en wil een gezin stichten. De 15 mannen dingen niet per se naar haar hand, maar wel naar haar baarmoeder. Allemaal willen ze de vader van haar kind worden. Dat moeten ze meteen in de eerste aflevering bewijzen, wanneer hen gevraagd wordt om wat sperma af te staan voor analyse. “Toen die spermabekertjes naar boven kwamen, was het eerste wat ik dacht: ‘Heb ik wel de juiste beslissing genomen?’, zegt Stewart Gill, een van de mannelijke deelnemers. “Je had geen tijd om te wennen. Je ontmoet een prachtige vrouw, en meteen daarna is het tijd voor spermamonsters." De actie kon alvast op goedkeuring van Katzmann rekenen: “Of je dit nu als man of vrouw doet: iedereen die praat over vruchtbaarheid en baby’s krijgen, stelt zich kwetsbaar op. En om dat dan op tv te doen, vlak nadat ze mij ontmoet hebben ... Ik werd in een klap verliefd op alle mannen", lacht ze.

‘Labor of Love’ komt uit de koker van televisienetwerk Fox, dat gekend staat om z’n risqué realityshows. Denk maar aan ‘Joe Millionaire’, waarin een arme kerel die zich voordoet als een miljonair gaat daten met verschillende vrouwen. En ‘I Wanna Marry ‘Harry’”, waarin een - niet eens zo lijkende - lookalike van prins Harry de ware probeert te vinden onder een hoop goedgelovige Amerikaanse vrouwen.

Alarmbellen

Gaat deze realityshow, waarin alles eigenlijk om het leven van een kind draait, net een stapje te ver? Katzmann vindt van niet. “Ik denk dat heel veel vrouwen zich in dezelfde positie bevinden als ik. Dus iets dat in het begin misschien bizar lijkt, is eigenlijk een erg herkenbaar verhaal. En er zit hart en ziel in de show.” Het meerendeel van haar dertiger jaren focuste Katzmann zich op haar carrière en reizen. Op haar 37ste trouwde ze, maar dat huwelijk hield amper zes maanden stand. “Ik dacht dat het baby-ding wel op z'n plaats zou vallen", zegt ze. “Ik zou de juiste man ontmoeten en we zouden een familie beginnen. Maar toen ik veertig werd, gingen de alarmbellen af." Daarop bezocht ze een vruchtbaarheidsspecialist en ging ze op zoek naar andere opties, zoals spermadonatie en co-ouderschap. Een vriendin stuurde haar naar de castingdag van ‘Labor of Love’. “Ik stond echt open voor alles", zegt Katzmann. “Maar ik ging erheen met de instelling dat ik verliefd wilde worden op een man die klaar was om een familie te beginnen. Een reis die we samen zouden kunnen maken.”

Kristin Davis

De makers zochten de vaders-in-spe via datingsites en mond-aan-mond-reclame. Naar verluidt was het niet eens moeilijk om gewillige kandidaten te vinden: “Mannen hebben hun eigen versie van de biologische klok”, zeggen ze. “Niet alle mannen willen een 50-jarige zilveren vos zijn die relaties heeft met 25-jarige meisjes.” Gewillig of niet, de kandidaten moesten in ieder geval voldoen aan het wensenlijstje van Katzmann. Zij zocht iemand die “een betrokken papa wil zijn, die enthousiast is, vol zelfvertrouwen en integriteit, die vriendelijk is en veel te geven heeft." Niet meteen de karaktertrekken van een doorsnee reality-kandidaat, en dat besefte ze ook. “De uitdagingen moeten bepalen wie hier is voor de juiste redenen en wie niet.” En wie na evaluatie door Katzmann en presentatrice Kristin Davis (uit ‘Sex and the City’) niet waardig bevonden wordt, wordt naar huis gestuurd met de woorden: “Ik zie ons samen geen familie beginnen.”

Of ze ondertussen een kindje heeft gekregen, mag Katzmann niet verklappen. Toch kijkt ze met een positief gevoel terug op het hele gebeuren. “Ik hoop echt dat we deuren kunnen openen en aan vrouwen kunnen tonen dat ze niet alleen zijn, dat er nog mogelijkheden zijn - maar dat je daarvoor wel buiten de platgetreden paden moet gaan.”