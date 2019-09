Stan Van Samang schrijft muziek tegen zure busreizigers Redactie

03 september 2019

00u00 0 TV Zelf schitterde hij als zanger in 'Steracteur Sterartiest' en 'Liefde voor muziek', maar een eigen programma presenteerde Stan Van Samang (40) nog nooit. Daar brengt hij vanavond verandering in met 'Studio Stan', het VTM-programma waarin hij mensen met een bijzonder verhaal een eigen single laat opnemen in de prachtige DAFT Studios in Malmedy. "Muziek gaat altijd over emoties", zegt Stan. "Soms heel klein, soms heel groot. Altijd zuiver en oprecht. Ik dien graag als luisterend oor voor wat al die mensen te vertellen hebben."

De opmerkelijkste case in deze eerste aflevering is die van de 54-jarige buschauffeur Carine uit Evergem. Zij wil met haar eigen versie van 'This Is My Life' van Shirley Bassey de strijd aangaan tegen de algemene verzuring van reizigers op haar bus. Daarnaast is er ook nog het verrassende verhaal van Heleen en haar tweelingbroer Maarten (20) uit Hoboken. Zij zongen vroeger altijd samen, maar doen dat al even niet meer. Waarom? Dat zie je vanavond.

'Studio Stan'

VTM

20.35 uur