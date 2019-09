Stan Van Samang probeert Rutger aan een lief te helpen in ‘Studio Stan’ KDL

24 september 2019

21u40

Bron: VTM 0 TV In de vierde aflevering van ‘Studio Stan’ stal niet alleen In de vierde aflevering van ‘Studio Stan’ stal niet alleen de supportersclub van wielrenner Peter Sagan de show, ook Jeroen en Dries hadden iets in petto voor hun beste vriend Rutger. En daarbij hadden ze de hulp nodig van Stan.

Jeroen en Dries vonden het hoog tijd dat hun beste vriend Rutger van straat raakt. Ze namen hem daarom mee naar de studio om hem alvast een gevoelig liefdeslied te laten opnemen voor zijn toekomstige vriendin. Voor het achtergrondkoor had producer Pascal Deweze iemand heel bijzonder in gedachten: gastheer Stan Van Samang.

De zusjes Marie, Lotte en Polin kwamen dan weer om een heel andere reden naar de studio. Zij kunnen altijd rekenen op hun Pépé om hen rond te rijden naar hobby’s en vriendinnen. Zelfs taxi spelen vanuit Pulle naar het verre Malmedy doet Pépé met de glimlach. Wat hij echter niet wist, was dat de zusjes hem daar zouden verrassen met een zelf ingezongen versie van ‘Simply The Best van Tina Turner’. Dat lied dopen ze samen met Kris Wauters om tot ‘Pépé The Best’, maar voor de laatste hoge noten moesten de zusjes echter alles uit de kast halen.