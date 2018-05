Gesponsorde inhoud Stan Van Samang maakt met onbekende Vlamingen de liedjes van hun leven DBJ

24 mei 2018

08u37

Bron: Het nieuwsblad 0 TV VTM is begonnen met de opnames van hun eigen versie van het Britse 'The Recording Studio's'. Daarin maken onbekende mensen een liedje over hun leven. Stan Van Samang zal de kandidaten begeleiden.

Iedereen draagt wel een mooi of ontroerend verhaal met zich mee, waarom dat dan niet op plaat vastleggen? Dat is de het opzet van het Britse format 'The Recording Studio's' waar VTM nu een Vlaamse versie van maakt.“De verhalen kunnen breed gaan. Van een voetbalclub in de zoveelste provinciale die vindt dat ook hij een eigen clublied verdient tot de moeder die vaststelt dat haar kinderen haar slaapliedje zijn ontgroeid, maar het hen toch wil meegeven voor de toekomst”, verklaart de zender aan Het Nieuwsblad.

Stan Van Samang, die zelf menig Sportpaleis doet vollopen en in The Recording Studio “zorgt voor de goede sfeer”, zal de kandidaten begeleiden. Hij gaat met de kandidaten naar een opnamestudio in de Ardennen samen met de beste Belgische muzikanten en producers. Uiteindelijk krijgt iedereen één exemplaar van haar of zijn lied mee op vinyl.

Wanneer The Recording Studio op VTM op antenne gaat, ligt nog niet vast.