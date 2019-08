Exclusief voor abonnees Stan Van Samang krijgt eigen programma op VTM: "In 'Studio Stan' laat ik anderen zingen" Mark Coenegracht

07 augustus 2019

00u00 0 TV Hij is al jaren zanger, een graag geziene acteur in tv-series én jurylid in 'Belgium's Got Talent', maar nu krijgt Stan Van Samang (40) eindelijk zijn eigen programma. In 'Studio Stan' op VTM luistert hij dit najaar naar de kleine en grote verhalen van gewone mensen. Onder begeleiding van topmuzikanten als Kris Wauters laat hij hen hun favoriete liedje inblikken.

Stan Van Samang zit dezer dagen op een roze wolk. Niet alleen omdat hij in januari voor de tweede keer vader wordt, maar ook omdat hij de volgende maanden niet van het VTM-scherm te branden zal zijn. Er is zijn taak als jurylid in 'Belgium's Got Talent' en, helemaal nieuw dus, zijn eerste eigen tv-programma.

"'Studio Stan' is ontzettend eenvoudig en precies daardoor zo geniaal, vind ik zelf", zegt Stan. "Ik mag mensen ontvangen die een geweldige boodschap of verhaal hebben, en daar een liedje bij willen opnemen. Geholpen door topmuzikanten en producers als Kris Wauters, Jeroen Swinnen en Steve Willaert. Muziek gaat altijd over emoties. Soms heel klein, soms heel groot. Ik dien als luisterend oor voor wat al die mensen te vertellen hebben."

