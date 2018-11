Stan Lee leeft voort in eerste aflevering van X-Men-serie ‘The Gifted’, vanaf vandaag bij Q2 MVO

22 november 2018

11u20 0 TV Vanaf vanavond kan je op Q2 kijken naar de nieuwe serie ‘The Gifted’, gebaseerd op de films van ‘The X-Men’. Met deze vijf weetjes ben je helemaal voorbereid.

1. Stan Lee, de overleden X-Men bedenker, verschijnt in de eerste aflevering

In de eerste aflevering maakt superheldenlegende Stan Lee, de bedenker van ‘X-Men’ en bekend om zijn cameo’s in de producties van Marvel, zijn opwachting. Het is aan de aandachtige kijker om hem te spotten.

2. The Gifted speelt zich af in het ‘X-Men’-universum van Marvel

De serie is geproduceerd door Bryan Singer, Matt Nix en Lauren Shuler Donner die ook de ‘X-Men’-films voor hun rekening namen. Donner stelde de trouwe ‘X-Men’-fans gerust en zei dat ze zich echt in het ‘X-Men’-universum zullen voelen. Dit is meteen duidelijk in de eerste aflevering nadat de kinderen van de familie Strucker meteen achterna gezeten worden door de overheid omdat ze superkrachten hebben.

3. … maar zonder de originele garde ‘X-Men’

Regisseur Matt Nix benadrukte in een interview dat ‘The Gifted’ losstaat van de originele films om alle verwarring omtrent personages te vermijden. Geen ‘Wolverine’ in serievorm dus. Maar de nieuwe garde mutanten zijn waardige vervangers.

4. Toch zijn er connecties met bekende ‘X-Men’-personages

De ‘X-Men’-fans zullen het personage Blink herkennen van de film X-Men: Days of Future Past. Verder zweren trouwe fans dat Polaris, een personage met extreem magnetische krachten, de dochter van Magneto is. Magneto had in de ‘X-Men’-films niet altijd oprechte bedoelingen met het mensenras. Heeft Polaris de slechte kanten van haar vermoede vader geërfd? Dit kan wel eens blijken uit haar arrestatie in de eerste minuten van de eerste aflevering. Of is haar arrestatie onterecht?

5. Ex-vampier Stephen Moyer uit ‘True Blood’ in de hoofdrol

Stephen Moyer, beter bekend als vampier Bill uit ‘True Blood’, neemt de vaderrol op zich. Vader Reed klaagt mutanten aan en zorgt ervoor dat zij naar een speciale instelling gestuurd worden. Zijn kinderen daarentegen ontdekken in de eerste aflevering dat zij over superkrachten beschikken. Hoe hij met deze situatie moet omgaan, ontdek je in de eerste aflevering.