Staking brengt Mark Uytterhoeven nog eens op tv: "Heerlijk, meer van dat!" Annelies Roebben

TV "Dienstmededeling: wegens een reactiedag van de vakbond ziet ons programma er lichtjes anders uit." Zo luidde het gisteren bij aanvang van 'De Ideale Wereld' op Canvas, als parodie op de voorbije stakingsdag.

De verrassing was evenwel groot toen plots niemand minder dan Mark Uytterhoeven -de legendarische tv-maker en presentator van onder andere 'Alles Kan Beter' en 'Morgen Maandag'- nog eens op tv verscheen. Hij nam de plaats in van Otto-Jan Ham en presenteerde de satirische show alsof hij nooit was weggeweest.

Ook voor gast Steven Van Herreweghe moet het pure nostalgie zijn geweest. Op sociale media reageerden de mensen meteen laaiend enthousiast. "Uytterhoeven als presentator van De Ideale Wereld, heerlijk!", klonk het onder andere op Twitter. Wat ons betreft: meer van dat!

Zalig. Talent. Toen. En nu. Mark Uytterhoeven heeft het nog altijd. #diw @DeIdealeWereld Herve Van de Weyer(@ HerveVandeWeyer) link

Alles kan beter is terug ¿¿ #DIW wardvanos(@ wardvanos) link

Een bril is nog steeds een luxeproduct zeggen ze in #diw maar daar zie je in het programma niks van #Mopje #Binnenkopper Eline De Munck(@ Eline_De_Munck) link

In een ideale wereld is Mark Uytterhoeven niet ouder geworden sinds Alles kan Beter. #diw Dominic met de C(@ swissepfan) link

DIENSTMEDEDELING: wegens een stakingsactie ziet #diw er vanavond lichtjes anders uit. Straks vertellen we u meer, om 22u14 op @canvastv! pic.twitter.com/dKDrAdS6Cd De Ideale Wereld(@ DeIdealeWereld) link