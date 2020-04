Staf schotelt kinderen sprinkhanen en citroen voor in ‘Dat Belooft Voor Later’: “Ga je één stukje proeven?” MVO

16 april 2020

06u48 2 TV Staf Coppens serveerde woensdag 15 april in ‘Dat Belooft Voor Later’ een stevige, maar speciale maaltijd van VTM-kok Loïc Van Impe aan Marie-Jo (7 jaar, Staden), Gijs (5 jaar, Peer) en Amélie (7 jaar, Aardooie). De gerechten van het driegangenmenu? Zeewierballetjes in tomatensaus, hamburgers met meelwormen en snoepjes van sprinkhanen. “Gaan de mensen van de toekomst, onze drie kinderen in dit geval, het eten van de toekomst wel lusten?

Dat gaan we testen.” Als het hen lukt om van elk gerecht te proeven, mogen ze een dessert kiezen uit de rijkgevulde tafel.



Tijdens de tweede proef heeft hij nog meer lekkers in de aanbieding. “Ze moeten het kleine, rode snoepbeertje goed in het oog houden en volgen, want het beertje zal misschien belanden onder één van de drie bekers”, aldus Staf. Wanneer hij tijdens de proef de ruimte verlaat, wordt de nieuwsgierigheid van de kinderen serieus op de proef gesteld: spieken ze onder de bekers om te weten te komen waar het snoepbeertje zich schuil houdt?



Na de avonturen bij VTM keert Staf met de kinderen terug naar de oertijd. Hij neemt hen mee op uitstap naar het museum van Kunst en Geschiedenis in Brussel. Wanneer Staf per ongeluk twee poppen, die verkleed zijn als holbewoners, uit elkaar doet vallen, besluiten ze zelf de kleding aan te trekken en in de plaats van de poppen te gaan staan. Maar hoe reageren ze wanneer het robotpoppen blijken te zijn? En ze alles kunnen doen wat de gids hen opdraagt via een afstandsbediening?



