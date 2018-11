Staf en Matthias krijgen eindelijk hun lijf terug Redactie

08 november 2018

00u00 0 TV De broertjes Coppens hebben na vanavond hun lijf weer helemaal voor zichzelf, want we zijn al aan de laatste aflevering toe van 'Het lichaam van Coppens'. En dat wordt een kijkje achter de schermen van het zesde seizoen, waarin de broers hun lichaam zwaar op de proef stelden.

In de eerste aflevering al zochten ze naar het perfecte lichaam - mét sixpack - en later gingen ze van de grond met een zelfgemaakte ballon, doken ze met de Do It Yourself-duikboot Zink Pink naar de bodem van een meer in Brugge en testten ze genderstereotypes met BV's in de Ardennen. Hoe die proeven er backstage aan toe gingen, zie je vanavond.

Of er een zevende seizoen volgt, is nog niet beslist. Maar dat de kijker Staf en Matthias Coppens zeker nog niet beu is, bewijzen de straffe cijfers van dit seizoen. Gemiddeld stemden wekelijks 672.000 mensen af op de avonturen van de twee.

'Het lichaam van Coppens'

VTM 20.35 uur