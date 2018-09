Staf en Mathias komen eindelijk van de grond: zo maakten ze een luchtballon van tentjes TK

21 september 2018

08u55 0 TV Vroeger gingen Staf en Mathias van de grond in een tent, maar gisterenavond wilden ze van de grond komen met een tent. Want de broers droomden ervan om ooit op eigen kracht echt hoog te kunnen vliegen. Ze probeerden daarom zelf een heteluchtballon te maken.

En waar beter grote hoeveelheden sterke, maar lichte stof te vinden dan op de campings van festival. Want daar worden elk jaar massa’s tentjes gewoon achtergelaten.

Een rieten mand bouwen als gondel voor de ballon, dat zien Staf en Mathias niet zitten. Waarom moeilijk doen als je ook gewoon een vuilniscontainer als mand kan gebruiken. Al lijkt die al snel te krap.

De voorbereidingen voor de ballon lopen niet van een leien dakje. Staf eindigt als een papillotje, klaar om in de oven gezet te worden.

Zelden was de stress bij Staf zo groot als hij uiteindelijk alleen met de zelfgemaakte ballon de lucht ingaat. Even lijkt het helemaal mis te lopen als Staf de controle over de ballon verliest en de instructies van Mathias op de grond niet hoort. Want er is wel degelijk een verschil tussen ”stoken” en “niet stoken”.